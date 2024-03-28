Генпрокуратура РФ вернула 15 предприятий ВПК государству

Краснов: Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 предприятий ВПК

Генпрокуратура РФ вернула в собственность государства 15 предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил в интервью «Коммерсанту».

«В собственность Российской Федерации, подчеркну, с 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», — рассказал Краснов 26 марта.

Он объяснил, что такие действия Генпрокуратуры являются не деприватизацией, а защитой имущественных интересов государства. Он отметил, что частные собственники этих предприятий ВПК не проводили процедуру приватизации в рамках закона, а получили активы, воспользовавшись злоупотреблениями руководства этих заводов и представителей власти, среди которых есть как бывшие губернаторы, так и работники правоохранительных органов.

Генпрокурор подчеркнул, что некоторые собственники были резидентами недружественных стран и вредили обороноспособности России, потому что не модернизировали свои предприятия ВПК, выводили доходы за рубеж и разоряли эти заводы.

Краснов заверил, что правоприменительная практика по возвращению таких предприятий в собственность государства уже сформирована и каждый случай в суде рассматривается индивидуально с учетом всех деталей. Генпрокуратура и суд просто восстанавливают справедливое положение дел.

Еще Краснов отметил, что сотрудники его ведомства постоянно находятся на связи с сотрудниками предприятий, по которым ведутся разбирательства, и обеспечивают безостановочное производство. После судебного решения прокуратура отслеживает судьбу каждого завода, пока государственное право собственности на него не будет окончательно оформлено.

Ранее, 28 февраля, заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения зачитал знаменитую телеграмму генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина к директорам двух заводов с жестким требованием увеличить производство самолетов Ил-2.

11 января на заседании рабочей группы ВПК Медведев рассказал, что в 2023 году военная промышленность поставила все необходимые Российской армии вооружения согласно графику и эта продукция на поле боя показала свою эффективность.

Позже, 19 февраля, Медведев отметил, что Россия умеет побеждать и по военной мощи не уступает ни одной стране мира, справляясь с любыми тяжелыми периодами своей истории.