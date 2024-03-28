Глава Минобороны Франции: Макрон поручил подготовить новый пакет помощи Украине

ЦАМТО, 27 марта. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что президент республики Эммануэль Макрон поручил ему подготовить новый пакет военной помощи Украине, передает "РИА Новости".

"Президент (Франции Эммануэль Макрон – ред.) попросил меня подготовить новый пакет помощи для Украины. Я не буду предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу… Штабы, генеральная дирекция по вооружению работают над этим, в частности касательно наземного оборудования. У нас есть (колесные танки) AMX-10RC, БТР. То же самое и в области противовоздушной обороны с ракетами "Мистраль", которые играют важную роль в защите от дронов", – сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице Министерства обороны в соцсети X.