ВМС Греции получили первые вертолеты MH-60R "Сихок"

ЦАМТО, 27 марта. Командование ВМС Греции приняло первые морские многоцелевые вертолеты MH-60R "Сихок" производства корпорации Lockheed Martin.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, первые три из семи заказанных вертолетов были получены авиационным командованием ВМС Греции в рамках церемонии, проведенной на военно-морской базе Котрони в Марафоне в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и других высокопоставленных лиц властей Греции и США.

Как ожидается, поставка еще четырех вертолетов будет выполнена в 2025 году. Новые MH-60R "Сихок" заменят устаревшие противолодочные вертолеты AB-212, состоящие на вооружении ВМС Греции с начала 1980-х годов.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 7 многоцелевых вертолетов MH-60R, 10 многорежимных РЛС APS-153(V), 7 бортовых низкочастотных ГАС, 1000 гидроакустических буев AN/SSQ-36/53/62, 100 70-мм УР APKWS (Advanced Precision Kill Weapons System), 30 легких торпед Mk-54, 12 пулеметов M-240D, 12 пулеметов GAU-21, а также другого оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в сумму до 600 млн. долл.

В октябре 2020 года командование ВМС США заключило с корпорацией Lockheed Martin первый контракт на поставку четырех многоцелевых морских вертолетов MH-60R "Сихок" ВС Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи". Стоимость соглашения составила 193,98 млн. долл. Опцион на поставку еще трех был реализован в ноябре 2020 года.

Испытания первых трех вертолетов MH-60R ВМС Греции завершились в феврале 2024 года.

Греция стала седьмой страной, которая приобрела морской вертолет MH-60R. В Европе Дания эксплуатирует 9 вертолетов MH-60R. Испания и Норвегия разместили в 2023 году заказы на поставку восьми и шести вертолетов MH-60R, соответственно.

Новые MH-60R ВМС Греции присоединятся к 11 состоящим на вооружении S-70B "Сихок", размещенным на базе "Котрони". Устаревшие морские вертолеты были приобретены непосредственно у компании Sikorsky в период с 1994 по 2005 гг.