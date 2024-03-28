Севфлот провел учения по поиску подводных лодок в условиях Крайнего Севера

Поиск подлодки условного противника вертолетчики выполнили с помощью опускаемой гидроакустической станции, рассказали в пресс-службе Северного флота

ТАСС, 27 марта. Экипажи противолодочных вертолетов Северного флота провели учения по поиску подводных лодок в Баренцевом море в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Кроме того, на одном из этапов учений экипажи вертолетов Ка-27 отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Экипажи противолодочных вертолетов отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в Баренцевом море. В рамках учения экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 в паре отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Полеты были проведены в сложных метеоусловиях Крайнего Севера", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на первом этапе учений экипаж одного из вертолетов отработал сбрасывание 16 радиогидракустических буев, тем самым создал гидроакустическое поле, чтобы обнаружить условного противника. Каждый гидрофон настолько чувствителен, что способен прослушивать толщу воды в радиусе на несколько километров.

"Поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполнила одна из атомных подводных лодок Северного флота, вертолетчики осуществили с помощью опускаемой гидроакустической станции. На завершающем этапе тренировочных полетов экипажи вертолетов Ка-27 отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами. Практическое бомбометание вертолетчики отработали в одном из полигонов флота в Баренцевом море", - говорится в сообщении.