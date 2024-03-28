«Самая передовая в мире система»: в Польше изготовлен тысячный экземпляр разведывательного беспилотника FlyEye

Источник изображения: topwar.ru

На предприятиях польской компании Grupa WB в середине марта был изготовлен тысячный экземпляр разведывательного беспилотника FlyEye.

Это самая передовая в мире система в своем классе, полностью сконструированная и произведенная в Польше. FlyEye был испытан в бою в самых сложных условиях, приняв участие в конфликте высокой интенсивности

- заявляют в компании.

Как отмечается, поставка беспилотников осуществлялась в короткие сроки. Вероятно, имеется в виду, что производство было развернуто после начала СВО, после чего главным потребителем БПЛА стала украинская армия, высокий спрос со стороны которой потребовал создания новых мощностей.

FlyEye был разработан инженерами компании Flytronic, входящей в состав Grupa WB.

БПЛА может работать в самых сложных условиях днем и ночью, даже при полном нарушении связи или спутниковой навигации

- заявляют в компании.

Источник изображения: topwar.ru

Запуск беспилотника осуществляется с руки, не требуя дополнительных вспомогательных устройств для взлета. Вся система может транспортироваться всего в двух рюкзаках. FlyEye может быть оснащен разнообразными функциональными модулями, однако наиболее популярной является разведывательная версия, снаряженная оптоэлектронной головкой. Использование дневных и ИК-камер позволяет обнаруживать и идентифицировать цель, а также передавать точные данные о ее местонахождении оператору или системе управления полем боя TOPAZ.

Комплекс может быть оснащен транспондером или модулем ИИ EYEQ Air, позволяющим анализировать передаваемые БПЛА изображения. Это дает возможность выполнять миссии при воздействии средств радиоэлектронной борьбы неприятеля.