Войти
Военное обозрение

Источник: Применение российскими танками в СВО ракет «Инвар-М1» позволяет уничтожать всю бронетехнику ВСУ

202
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западная бронетехника, включая разрекламированные танки, стоящая на вооружении украинской армии, эффективно уничтожается российскими танковыми ракетами. На сегодняшний день ни один образец натовской техники не смог устоять после ударов российских ракет. Об этом рассказал информированный источник.

Комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М", применяемый экипажами российских танков Т-73Б3, Т-80БВМ и Т-90М в зоне спецоперации, спокойно "прошивает" украинскую бронетехнику, включая западные образцы. Входящая в комплекс управляемая ракета "Инвар-М/М1" за счет тандемной кумулятивной боевой части пробивает до 800 мм брони за динамической защитой.

Управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях в зоне СВО. (...) средняя бронепробиваемость за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров. В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки – в лобовой проекции

- приводит РИА Новости слова источника.

Также отмечается, что во многих случаях применения ракет "Инвар" по танкам противника происходит детонация боекомплекта. Кроме того, применение ракет позволяет поразить долговременные огневые точки врага на дальности до 5,5 км, тогда как эффективная дальность танков ВСУ, включая западные, по таким целям не превышает 2 - 2,5 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Проекты
NATO
Похожие новости
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
15.04.2021
Т-84 «Оплот-М»: насколько хорош лучший украинский танк? (The National Interest, США)
21.02.2020
Преждевременный отказ от брони
12.09.2018
Идем на "Восток". Россия начала крупнейшие со времен СССР военные учения
29.08.2011
Танки Т-90, Т-84 "Оплот", "Леопард" и "Абрамс": эмоции и реалии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС