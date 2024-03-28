Калибр больше, вес меньше: армия США провела испытания нового стрелкового оружия в условиях Арктики

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Армия США провела в арктических условиях испытания новой штурмовой винтовки XM7 и ручного пулемета XM250 калибра 6,8 мм, разрабатываемых в рамках программы NGSW. Данное стрелковое оружие создается на замену M4 и M249.

Новое оружие может похвастаться улучшенной точностью и дальностью огня, меньшим весом и отдачей, несмотря на то, что его патрон калибра 6,8 мм больше, чем у прежних 5,56-мм систем

- говорится в заявлении военного ведомства

Контракт на разработку и производство нового стрелкового оружия был заключен с компанией Sig Sauer в апреле 2022 года.

XM7 калибра 6,8х51 мм создается как замена карабину M4, который уже на протяжении нескольких десятилетий является основным оружием пехоты в арсенале армии США. Вес штурмовой винтовки составляет 3,8 кг или 4,46 кг с глушителем, магазина на 20 патронов – 0,64 кг. Начальная скорость пули – 1200 м/сек. Дальность стрельбы 600 м. Длина ствола 330 мм, с глушителем – 914 мм.

Винтовка оснащена стандартным оптическим прицелом с гравированной сеткой, но дополнительно получила целый ряд новых возможностей.

У оружия имеются регулируемые режимы работы: можно наводиться на цель по красной точке или полагаться на оптический прицел ближнего боя. Также можно вести огонь, прицеливаясь по скорректированной точке: в винтовку встроены баллистический калькулятор и дальномер, поэтому при наведении на цель учитываются условия окружающей среды, расстояние до цели и положение оружия для обеспечения точности первого выстрела

- пояснили американские военные, проходившие испытания.