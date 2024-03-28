Войти
ТАСС

Подразделения БПЛА начали добавлять в программу обучения воздушные бои между коптерами

191
0
0
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Командир подразделения БПЛА батальона с позывным Гордес не уточнил, сколько длится обучение оператора беспилотника, отметив, что это зависит от нескольких факторов

ТАСС, 27 марта. Воздушные бои между коптерами начали добавлять в программу обучения операторов беспилотников в батальоне имени Василия Маргелова. Об этом сообщил командир подразделения БПЛА батальона с позывным Гордес.

"В программе обучения есть такие моменты [по отработке воздушных боев между коптерами], уделяем этому вопросу внимание", - сказал Гордес.

Он уточнил, что сроки обучения оператора БПЛА зависят от нескольких факторов, главными из которых являются мотивация и начальная подготовка.

"Есть асы такие, которые через неделю уже готовы. Все зависит от морального состояния человека. Он может на гражданке быть асом великим, а попав под обстрел может не проявить своих способностей. Есть те, кто учатся и добиваются успехов, а есть те, кому это не дано", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.11.2006
КНР на авиасалоне в Чжухае представляет новые разработки
06.11.2006
На авиасалоне в Китае МНПК "Авионика" впервые представляет за рубежом новые системы управления для истребителей Су-35 и МиГ-29К/КУБ
02.11.2006
Россия поставит малоразмерные двигатели для индийских БЛА "Лакшья"
01.11.2006
Компания Сухой начинает "осторожно продвигать" Су-35 на китайский рынок
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
02.10.2006
На выставке СИНПРОДЕ-2006 Аргентина продемонстрировала беспилотный летательный аппарат "Кабур"
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС