Подразделения БПЛА начали добавлять в программу обучения воздушные бои между коптерами

Командир подразделения БПЛА батальона с позывным Гордес не уточнил, сколько длится обучение оператора беспилотника, отметив, что это зависит от нескольких факторов

ТАСС, 27 марта. Воздушные бои между коптерами начали добавлять в программу обучения операторов беспилотников в батальоне имени Василия Маргелова. Об этом сообщил командир подразделения БПЛА батальона с позывным Гордес.

"В программе обучения есть такие моменты [по отработке воздушных боев между коптерами], уделяем этому вопросу внимание", - сказал Гордес.

Он уточнил, что сроки обучения оператора БПЛА зависят от нескольких факторов, главными из которых являются мотивация и начальная подготовка.

"Есть асы такие, которые через неделю уже готовы. Все зависит от морального состояния человека. Он может на гражданке быть асом великим, а попав под обстрел может не проявить своих способностей. Есть те, кто учатся и добиваются успехов, а есть те, кому это не дано", - добавил он.