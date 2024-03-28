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ТАСС

Китай запустил спутник для исследования атмосферы

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

Ракета "Чанчжэн-6" со спутником Yunhai-3 02 Star стартовала в 01:51 мск

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Китай запустил спутник с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). Об этом сообщил сайт Zhongguo Ribao Wang.

Модифицированная версия ракеты "Чанчжэн-6" (Long March 6) со спутником Yunhai-3 02 Star стартовала в 06:51 по местному времени (01:51 мск).

Спутник, созданный China Aerospace Science and Technology Group, вышел на заданную орбиту и будет использоваться для исследований атмосферы и морской среды, мониторинга космической среды, предотвращения стихийных бедствий, а также научных экспериментов.

Модифицированная ракета "Чанчжэн-6" - это новое поколение китайской средней ракеты-носителя. Ее общая длина составляет около 50 м, стартовый вес - примерно 530 тонн. Грузоподъемность для выхода на 700-км солнечно-синхронную орбиту превышает 4,5 тонны.

Этот запуск является 514-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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