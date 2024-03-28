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Военное обозрение

«Надёжное средство ПВО»: в Индии показали кадры работы выстроенных в ряд ЗУ-23-2 по дронам

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская армия провела учения на так называемой территории CUBA, простирающейся от Химачала до Уттаракханда вдоль границы с Китаем. В ходе маневров отрабатывалось поражение дронов условного противника с помощью ЗУ-23-2.

Зенитно-артиллерийский комплекс ЗУ-23 продемонстрировал высокоточные огневые возможности при поражении маловысотных воздушных угроз

- заявили в командовании, указав, что установка достойно прошла испытание.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании India Defence, зенитное орудие советских времен ЗУ-23 «остается надежным компонентом стратегии противовоздушной обороны Индии»:

Эффективность ЗУ-23 в борьбе с низколетящими самолетами, дронами и вертолетами делает ее ценным средством защиты наземных войск и стратегических объектов.

Источник изображения: topwar.ru

Со своей стороны отметим, что показанная на кадрах тактика применения ЗУ-23-2 в ходе указанных маневров больше соответствует театральной постановке, чем реальным учениям. Девять зенитных установок были выставлены в один ряд, что обеспечило высокую плотность огня при их коллективной работе и, как результат, выполнение поставленной задачи. При этом вызывает большие сомнения возможность такого построения в реальной боевой обстановке.

Однако даже одной установки может быть достаточно для поражения дронов, что не раз демонстрировалось на украинском ТВД.

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Страны
Индия
Китай
Проекты
Военные учения
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