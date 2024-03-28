Войти
Военное обозрение

Немецкий аналитик назвал главной проблемой ВСУ большие потери и отсутствие мотивации военнослужащих

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на заявления властей Украины об отсутствии больших потерь, на самом деле в ВСУ абсолютно противоположная ситуация. Как заявил немецкий аналитик Франц-Стефан Гади, там критическая нехватка личного состава.

Немецкий эксперт снова посетил передовую на одном из участков линии боевого соприкосновения и удивился переменам, произошедшим с украинской армией всего за год. По его словам, если в прошлом году перед контрнаступлением украинские солдаты излучали оптимизм, то теперь настроение совсем другое, в окопах уныние и безысходность. Еще одна проблема, с которой столкнулась украинская армия - это острая нехватка личного состава из-за больших потерь. По мнению Гади, ее быстро решить невозможно, что ставит Украину в еще более тяжелое положение.

Главная проблема заключается, скорее, в нехватке личного состава. (...) И ее нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета

- пишет аналитик.

Сейчас Зеленскому срочно нужны свежие силы, но отправлять в бой необученных солдат, значит нести еще большие потери. Но другого выхода нет, поэтому ВСУ потеряли эффективность, а солдаты потеряли мотивацию.

Между тем, как пишут украинские ресурсы, Зеленский требует мобилизовать 200-250 тысяч граждан Украины только для компенсации потерь, а также такое же количество, чтобы было возможно провести хоть какую-то ротацию. В общем, Киеву где-то срочно нужно брать полмиллиона солдат, и это минимум.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
06.12.2006
Вице-премьер РФ Иванов обсудит в Афинах вопросы военно-технического сотрудничества
05.12.2006
Активность украинских спецэкспортеров на российском рынке возросла с августа втрое
29.11.2006
"Космотрас" планирует осуществить пять запусков ракеты-носителя "Днепр" с иностранными спутниками
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
03.10.2006
Путин Завоеватель
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС