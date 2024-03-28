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Несмотря на заявления властей Украины об отсутствии больших потерь, на самом деле в ВСУ абсолютно противоположная ситуация. Как заявил немецкий аналитик Франц-Стефан Гади, там критическая нехватка личного состава.

Немецкий эксперт снова посетил передовую на одном из участков линии боевого соприкосновения и удивился переменам, произошедшим с украинской армией всего за год. По его словам, если в прошлом году перед контрнаступлением украинские солдаты излучали оптимизм, то теперь настроение совсем другое, в окопах уныние и безысходность. Еще одна проблема, с которой столкнулась украинская армия - это острая нехватка личного состава из-за больших потерь. По мнению Гади, ее быстро решить невозможно, что ставит Украину в еще более тяжелое положение.

Главная проблема заключается, скорее, в нехватке личного состава. (...) И ее нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета

- пишет аналитик.

Сейчас Зеленскому срочно нужны свежие силы, но отправлять в бой необученных солдат, значит нести еще большие потери. Но другого выхода нет, поэтому ВСУ потеряли эффективность, а солдаты потеряли мотивацию.

Между тем, как пишут украинские ресурсы, Зеленский требует мобилизовать 200-250 тысяч граждан Украины только для компенсации потерь, а также такое же количество, чтобы было возможно провести хоть какую-то ротацию. В общем, Киеву где-то срочно нужно брать полмиллиона солдат, и это минимум.