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ТАСС

Минобороны РФ сообщило о восстановлении трофейного БПЛА "Баба-яга" в ДНР

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Дрон «Баба-Яга»
Дрон «Баба-Яга».
Источник изображения: Яндекс

Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы на линии боевого соприкосновения, уточнили в ведомстве

ДОНЕЦК, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мотострелковой бригады Южной группировки войск восстановили украинский беспилотник "Баба-яга". Трофейный дрон прошел модернизацию и готов к применению на фронте, сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты центра подготовки операторов БПЛА мотострелковой бригады Южной группировки войск восстановили и модернизировали трофейную "Бабу-Ягу", - говорится в сообщении.

Ранее беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы на линии боевого соприкосновения, после чего доставлен разведчиками в центр подготовки.

По данным военного ведомства, техники изучили принцип работы трофейного дрона, что позволило не только восстановить, но и модернизировать аппарат. Удалось также расшифровать данные с карты памяти украинского БПЛА, которые в дальнейшем будут использованы для работы специальных подразделений.

В министерстве уточнили, беспилотник прошел испытания и стал более устойчивым к работе средств радиоэлектронной борьбы.

"Большую роль сыграли и отечественные комплектующие, благодаря которым, работа с БПЛА данного типа для оператора значительно упростилась", - заключили в Минобороны. 

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Минoбороны РФ
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