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ТАСС

МО РФ: беспилотник "Элерон-7" впервые задействовали для обнаружения ДРГ в ходе учений РВСН

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Элерон-7
Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия «Элерон-7».
Источник изображения: enics.aero

"Элерон-7" обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Элерон-7" впервые задействовали для выявления диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ходе в командно-штабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство распространило видеозапись учений. "В командно-штабном учении РВСН в Иркутской области на маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов коптерного и самолетного типов. <…> Впервые на учениях задействован БПЛА самолетного типа "Элерон-7", который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями", - заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны России уточнили, что, согласно плану учений, беспилотники в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружили ДРГ, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн, которые были своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям.

Как подчеркнули в военном ведомстве, в число преимуществ беспилотника "Элерон-7" входят такие характеристики, как бесшумность, улучшенная стабилизация изображения высокой четкости, увеличенные продолжительность и дальность полета, одновременное ведение воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также возможность использования контрольно-телеметрического радиоканала в условиях радиоэлектронного подавления. 

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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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