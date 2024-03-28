Источник: в 2024 году на "Севмаше" заложат два атомных крейсера проекта "Борей-АМ"

С учетом уже построенных и строящихся "Бореев" планируется, что в составе Северного и Тихоокеанского флотов в этом десятилетии будут находиться по шесть таких крейсеров, добавил собеседник агентства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения модернизированного проекта 955АМ "Борей-АМ" заложат в 2024 году на предприятии "Севмаш" для Северного и Тихоокеанского флотов. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В этом году для Северного и Тихоокеанского флотов заложат по атомному крейсеру модернизированного проекта 955АМ "Борей-АМ". Все они были законтрактованы в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с учетом уже построенных и строящихся "Бореев" планируется, что в составе Северного и Тихоокеанского флотов в этом десятилетии будут находиться по шесть таких крейсеров. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Два головных корабля проектов "Борей" и "Борей-А" - "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир" - базируются на Северном флоте. На Тихоокеанском флоте несут службу четыре крейсера - "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов".