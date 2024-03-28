Войти
ТАСС

Источник: в 2024 году на "Севмаше" заложат два атомных крейсера проекта "Борей-АМ"

223
0
0
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске.
Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

С учетом уже построенных и строящихся "Бореев" планируется, что в составе Северного и Тихоокеанского флотов в этом десятилетии будут находиться по шесть таких крейсеров, добавил собеседник агентства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения модернизированного проекта 955АМ "Борей-АМ" заложат в 2024 году на предприятии "Севмаш" для Северного и Тихоокеанского флотов. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В этом году для Северного и Тихоокеанского флотов заложат по атомному крейсеру модернизированного проекта 955АМ "Борей-АМ". Все они были законтрактованы в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с учетом уже построенных и строящихся "Бореев" планируется, что в составе Северного и Тихоокеанского флотов в этом десятилетии будут находиться по шесть таких крейсеров. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Два головных корабля проектов "Борей" и "Борей-А" - "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир" - базируются на Северном флоте. На Тихоокеанском флоте несут службу четыре крейсера - "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
ТОФ
Похожие новости
29.07.2014
На «Севмаше» началось строительство трех атомных подводных лодок
10.01.2014
Россия в 2014 году заложит два «Борея»
19.12.2013
Сергей Шойгу лично поставит «Юрия Долгорукого» в Гаджиево
21.03.2013
Четвертый - промежуточный?
20.03.2013
Военнослужащие Подводных сил ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник – День моряка-подводника
14.01.2013
«Дрожите, буржуи, кирдык вам»
20.08.2012
Гособоронзаказ-2012: в соответствии с графиком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС