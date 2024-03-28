Разработчик рассказал о возможностях беспилотника "Альбатрос М5"

БПЛА способен работать на дистанции до 80 км, а также устойчив к средствам РЭБ противника в зоне СВО, сообщил представитель компании ООО "Альбатрос"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Беспилотный летательный комплекс-разведчик дальнего действия "Альбатрос М5" после модернизации способен осуществлять работу в зоне спецоперации на дистанции до 60-80 км. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика ООО "Альбатрос".

"Мы постоянно модернизируем наши БПЛА и стараемся своевременно обновлять все комплексы, использующиеся в СВО. Самым главным обновлением я считаю доработки, связанные с радиоканалом одного очень известного и уважаемого в сфере БПЛА отечественного производителя. Доработки позволили нашим БПЛА стать очень устойчивыми к средствам РЭБ противника. При заявленной нами дальности в 50 км экипажи при необходимости совершают полеты на дальность 60-80 км", - заявили в организации.

Еще одной отличительной особенностью комплекса является малая излучающая мощность наземной антенны - менее 1 Вт. "Это делает ее скрытой от радиотехнической разведки противника и повышает безопасность работы экипажей", - уточнили в ООО "Альбатрос".

Собеседник ТАСС отметил, что ведется постоянная работа над программным обеспечением и функциями, которые позволяют упростить работу операторов БПЛА. "Так, например, большинство полетов в зоне СВО проходят без спутниковой навигации. Точность определения положения БПЛА без спутниковой навигации очень сильно зависит в том числе от правильного расчета ветра. При наличии спутникового сигнала ветер считается по разнице земной и воздушной скорости на разных курсах полета, а без спутников ветер нужно учиться считать по-другому. Ранее оператор вводил ветер вручную, сейчас мы работаем над тем, чтобы автоматизировать этот процесс", - заявили в организации.

"Альбатрос" также непрерывно работает над повышением надежности всех элементов комплекса, в особенности наземного оборудования. "Вообще если брать комплекс "Альбатрос М5" образца лета 2022 года и сейчас, то это как Су-27 и Су-35, внешне похожи, но имеют совершенно разные боевые возможности. Разумеется, все эти изменения внедряются и на гражданской версии комплекса. Мы ведь в первую очередь сельским хозяйством занимаемся", - подчеркнули в компании.

Комплекс типа "летающее крыло" предназначен для вычисления и уничтожения опорных пунктов, бронетехники и иных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изделие имеет размах крыла 3,3 м. Время нахождения комплекса в воздухе - до 4,5 часа. Максимальная высота полета аппарата - 5 км, максимальная дальность полета - 300 км.