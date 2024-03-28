Источник: ракеты "Оникс" БРК "Бастион" получили новые активные головки самонаведения

Другой собеседник агентства добавил, что "одновременно ведется работа по обеспечению неуязвимости "Ониксов" к воздействию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" получили новые активные головки самонаведения, что позволяет с высокой точностью поражать наземные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Изначально разработанные как противокорабельные ракеты "Ониксы" благодаря новой активной головке самонаведения получили возможность с высокой точностью поражать наземные объекты противника", - сказал собеседник агентства. Другой источник агентства добавил, что "одновременно ведется работа по обеспечению неуязвимости "Ониксов" к воздействию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" разработаны в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

Сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета П-800 "Оникс" (индекс - 3М55, экспортное наименование "Яхонт") предназначена для борьбы с надводными корабельными группировками, а также для поражения наземных целей в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ракеты "Оникс" стоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, а также используются в БРК "Бастион". Эти комплексы применялись для поражения наземных объектов террористов в Сирии, а в настоящее время задействованы в специальной военной операции на Украине.