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ТАСС

Разработчик БПЛА "Альбатрос" рассказал о его роли в отражении атак ВСУ на границу РФ

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Источник изображения: ООО "Альбатрос"

С помощью этого беспилотника российские военные наводили авиацию и артиллерию, рассказал представитель компании ООО "Альбатрос"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Беспилотные летательные комплексы-разведчики дальнего действия "Альбатрос М5" наводили авиацию и артиллерию при отражении попыток украинских диверсионно-разведывательных групп вторгнуться на территорию Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика ООО "Альбатрос".

"Определенное количество "Альбатросов" есть у наших пограничников. Как показали недавние события в Белгородской области - это очень важно. В течение всего несостоявшегося наступления противника экипажи на наших БПЛА работали, наводили авиацию и артиллерию", - заявили в компании.

По словам представителя организации, в зоне СВО растет число применяемых аппаратов. "Сколько "Альбатрос М5" поставлено и применяется в зоне СВО? Я не думаю, что вправе отвечать на этот вопрос. В июне СМИ писали о 50 комплексах, это 100 бортов. Сейчас, разумеется, больше. В основном наши комплексы поступают в войска от благотворителей. Надо сказать, что приемка у их доверенных лиц очень жесткая. Как правило они приезжают на испытания, затем совместно с нашими специалистами проверяют один-два комплекса в реальных боевых условиях и только затем закупают их в каких-то количествах", - отметили в ООО "Альбатрос".

Комплекс типа "летающее крыло" предназначен для вычисления и уничтожения опорных пунктов, бронетехники и иных объектов Вооруженных сил Украины. Изделие имеет размах крыла 3,3 м. Время нахождения комплекса в воздухе - до 4,5 часа. Максимальная высота полета аппарата - 5 км, максимальная дальность полета - 300 км. 

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Украина
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БПЛА
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