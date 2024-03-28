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Boeing подал в суд на Virgin Galactic

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Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters.

Boeing подал в суд на Virgin Galactic из-за проекта самолета-носителя

Boeing и его дочерняя компания Aurora Flight Sciences подали в суд на Virgin Galactic из-за проекта самолета-носителя. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В исковом заявлении Boeing и Aurora Flight Sciences указывается, что Virgin Galactic отказалась выплатить первым двум компаниям 26,4 миллиона долларов за работы по проектированию нового самолета-носителя, а также незаконно завладела сведениями, составляющими коммерческую тайну.

В Virgin Galactic заявили изданию, что отказываются признавать претензии Boeing и Aurora Flight Sciences.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что новые суборбитальные корабли класса Delta, над которыми работает Virgin Galactic, станут улучшением существующего VSS Unity.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Компании
Aurora Flight
Boeing
Virgin Galactic
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