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Известия.ru

Коррекция сверху: управляемые бомбы добавили сил российской авиации

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Как модернизация ФАБ-1500 и ФАБ-3000 влияет на ход СВО

Появление на вооружении российской армии корректируемых авиабомб большого калибра ФАБ-1500 значительно повысило возможности фронтовой авиации. В том числе с применением таких боеприпасов военные эксперты связывают успехи российских наступательных операций осени 2023 года и зимы 2024 года. А специалисты российского ОПК уже разрабатывают унифицированные модули планирования и коррекции для самого тяжелого неядерного боеприпаса — ФАБ-3000. Как УМПК позволили превратить авиабомбы в высокоточное оружие — в материале «Известий».

Убойная мощность

21 марта во время визита министра обороны Сергея Шойгу на оборонное предприятие в Нижегородской области ему показали два типа тяжелых бомб, которые сегодня выпускаются нашей военной промышленностью. Это фугасные авиационные бомбы калибра 1500 и 3000 кг — ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Сегодня это самые тяжелые неядерные свободнопадающие боеприпасы, которые выпускаются на заводах ОПК России. И в последние месяцы их значение стало особенно велико: именно с их активным применением многие военные эксперты — и отечественные, и зарубежные — связывают успехи российских наступательных операций осени 2023 года и зимы 2024 года.

5 сентября 2023 года в СМИ и сообщениях военкоров впервые было упомянуто применение бомбы ФАБ-1500 с комплектом планирования и коррекции УМПК с фронтового бомбардировщика Су-34.

Авиационная бомба ФАБ-1500 с УМПК

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Надо пояснить, что бомбы калибра 250 и 500 кг с комплектами УМПК применялись в ходе СВО начиная с 2022 года. Для боеприпасов такой мощности комплекты УМПК были разработаны еще до СВО. Их особенность еще и в том, что обычно с таким модулем используются бомбы форм-фактора образца 1962 года — М-62. Это обтекаемые бомбы, которые создавались в свое время для размещения на внешних подвесках скоростных, в том числе сверхзвуковых, самолетов. Оснащение таких боеприпасов крыльями и системой управления было логичным и ожидаемым решением — точно так же поступили в свое время в США и некоторых других странах НАТО.

С комплектом УМПК сброшенная на высоте в несколько километров на скорости 900–1000 км/ч бомба может планировать на расстояние до 60–70 км и становится высокоточным боеприпасом с отклонением от точки прицеливания буквально в 5 м. Рассеивание обычных бомб, как правило, составляет десятки метров. И логично, что с применением УМПК цель, на которую раньше требовалось потратить 20–25 бомб, может быть гарантированно уничтожена одной-двумя. Это значительно повышает эффективность боевой работы фронтовой авиации и, как мы видим, способствует успехам ее совместных операций с наземными войсками.

Авиационная бомба ФАБ-3000

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Но для взлома укрепрайонов типа авдеевского требовались более эффективные боеприпасы повышенной мощности — в полторы тонны и более. Такие авиабомбы выпускаются промышленностью в ином форм-факторе — М-54 — это менее обтекаемые бомбы с головным опорным кольцом и литым корпусом, которые создавались в свое время для применения из внутренних отсеков тяжелых бомбардировщиков.

Носителями ФАБ-1500 и ФАБ-3000 были в советское время бомбардировщики Ту-16, Ту-95, 3М, Ту-22 и Ту-22М разных моделей. Самым легким самолетом, который мог быть носителем ФАБ-1500, был фронтовой реактивный бомбардировщик Як-26 — он мог взять один боеприпас. Современный Су-34 может нести три ФАБ-1500, но с учетом эффективности применения таких тяжелых боеприпасов ему пришлось бы делать большое количество вылетов. Ведь круговое вероятное отклонение таких бомб составляет более 200 м.

Убойная точность

И еще один момент: фугасное воздействие тяжелых бомб огромное, но с увеличением расстояния от точки падения смертоносность бомбы падает в геометрической прогрессии. По опыту боевого применения ФАБ-3000 радиус летального для личного состава противника сплошного поражения ударной волной составляет не менее 40 м, а радиус поражения с выводом личного состава из строя (контузии, ранения и т.п.) — до 160 м.


Понятно, что если такой бомбе обеспечить точность хотя бы в 10 м, то можно «менять ландшафты», уничтожая намеченные цели. Опыт разработки и применения УМПК на боеприпасах калибра 500 кг показал рекордное повышение боевой эффективности — игра стоила свеч. И был создан УМПК для ФАБ-1500.

То, что форма бомбы не предназначена для скоростного полета, было элегантно обойдено — на нее поставили обтекатель, который обеспечил ей устойчивый полет с высокой скоростью на расстояние не менее 60 км. И таким образом был получен относительно недорогой и очень эффективный мощный боеприпас, применение которого сыграло огромную роль в освобождении Авдеевки и не только. И как следствие, производство ФАБ-1500 в 2024 году увеличено вдвое.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Но и это не всё. В 2024 году по заказу Минобороны России возобновлено производство бомб ФАБ-3000 калибра 3 т. С огромной вероятностью для этого боеприпаса также создается комплект УМПК, который сделает самый тяжелый неядерный боеприпас российских ВКС высокоточной бомбой, с помощью которой будут уничтожаться любые здания, защищенные штабы и портовая инфраструктура. Носителями тяжелых бомб могут стать как фронтовые Су-34, так и дальние Ту-22М3. Причем последний может нести два таких боеприпаса во внутренних отсеках. Ну а в том, что УМПК для ФАБ-3000 будет создан, сомнений практически нет.


Дмитрий Корнев

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