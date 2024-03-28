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РИА Новости

Полк "Ярсов" иркутского соединения освоит новые районы патрулирования

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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Полк "Ярсов" иркутского соединения освоит новые районы боевого патрулирования

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ракетный полк комплексов "Ярс" с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения, планируется освоение новых районов, сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетный полк ПГРК "Ярс" выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе несения боевого дежурства полк на полевых позициях отработает более 20 задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

"Особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп. Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования", - добавили в МО РФ.

О начале контрольной проверки в Иркутском ракетном соединении российское военное ведомство сообщило 25 марта. В проведении учения задействованы более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
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