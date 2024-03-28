Фицо подтвердил НАТО отказ Словакии направлять оружие Украине

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БРАТИСЛАВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи в Братиславе подтвердил отказ направлять оружие на Украину и поддерживать ее другими средствами. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами. При этом он повторил четкую позицию республики - не направлять оружие на Украину", - говорится в сообщении, распространенном агентством TASR.

Правительство Фицо, сформированное по итогам выборов в Словакии в сентябре 2023 года, приняло решение не оказывать военную помощь Украине. Власти считают, что конфликт не имеет военного решения, а его продолжение ведет лишь к многочисленным жертвам с обеих сторон. Братислава выступает за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров.