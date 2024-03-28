Войти
ТАСС

Фицо подтвердил НАТО отказ Словакии направлять оружие Украине

176
0
0
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: AP Photo/ Petr David Josek

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

БРАТИСЛАВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи в Братиславе подтвердил отказ направлять оружие на Украину и поддерживать ее другими средствами. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами. При этом он повторил четкую позицию республики - не направлять оружие на Украину", - говорится в сообщении, распространенном агентством TASR.

Правительство Фицо, сформированное по итогам выборов в Словакии в сентябре 2023 года, приняло решение не оказывать военную помощь Украине. Власти считают, что конфликт не имеет военного решения, а его продолжение ведет лишь к многочисленным жертвам с обеих сторон. Братислава выступает за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
08.11.2007
ДОВСЕ: отказ от двойных стандартов
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
03.07.2007
Мораторий на исполнение ДОВСЕ должен активизировать партнеров - Грушко
13.06.2007
В Вене открылась чрезвычайная конференция по ДОВСЕ
18.10.2006
Большая противоракетная игра
20.04.2007
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС