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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Аэродромная сеть Польши и Румынии готова к воздушной операции НАТО на Украине

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Аэродромная сеть Польши и Румынии готова к воздушной операции НАТО на Украине
Аэродромная сеть Польши и Румынии готова к воздушной операции НАТО на Украине.
Источник изображения: belvpo.com

Возникновение конфликта в Восточной Европе с участием войск НАТО становится все более очевидным. Достаточно взглянуть на географию развертывания сухопутной группировки и систем ПВО/ПРО на аэродромах в Польше и Румынии. Последние нужны для обеспечения прикрытия истребителей F-16, которые могут появиться в воздушном пространстве Украины уже к концу весны. В тоже время, украинскую авиационную инфраструктуру планируют использовать в качестве аэродромов подскока.

Важно отметить, что, по мнению отдельных экспертов, самолеты F-16 не могут нести ракеты Storm Shadow, Skalp и Taurus. Однако, эту задачу могут выполнить истребители других стран, входящих в «авиационную коалицию»  НАТО. Среди потенциальных вариантов передачи поддержки от стран альянса могут быть такие самолеты, как французские Mirage 2000, немецкие Eurofighter Typhoon и шведские Saab JAS 39 Gripen.

В западных СМИ скорая передача Украине истребителей сопровождается информационным шумом вокруг активной подготовки украинских пилотов и их возможного скорого участия в авиационных операциях под эгидой «авиационной коалиции» НАТО. Однако эти заявления не соответствуют действительности, поскольку качественная подготовка пилотов и технического персонала обычно занимает 4-5 лет, а переобучение требует 2-3 года. Данную тему мы подробно раскрыли в наших предыдущих статьях. («25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной» Часть 1, 2).

Между тем, аэродромов Польши и Румынии, способных принять большое количество истребителей F-16, а также усиленных западными системами ПВО/ПРО не так уже и много.

В Польше:

аэродром в Жешуве (американская военная база);

аэродром в Ласке (32 база ТА);

аэродром в Радоме (42 база УчА);

аэродром в Повидзе (33 база ТрА);

аэродром в Кшесинах (31 база ТА).

В Румынии:

аэродром в Бакэу (95 база ТА);

аэродром в Бухаресте/Анри Коанда (90 база ТрА);

аэродром в Кампии Турзии (71 база ТА);

аэродром в Констанце/Михаил Когэлничану (57 авиабаза);

аэродром в Фетешти (86 база ТА).

Стоит отметить, что 86 база ТА (Фетешти) используется как центр подготовки пилотированию F-16 для украинских пилотов.

Главным образом, в течение более десяти лет наблюдается активное восстановление целой сети менее крупных аэродромов вблизи Беларуси и Украины. Эти аэродромы, законсервированные еще после распада СССР, включают такие объекты, как Нове място над Пилицей, Мястков-Краковец, Деблице, Билгорай, Красник и Замосць в Польше, а также Иаши, Брайлы, Галац, Михайлово и Тараклия в Румынии. Кроме того, официальные власти Кишинева продали часть столичного аэропорта Вашингтону, и в настоящее время проводят процессе его ускоренного восстановления под нужды тактической авиацией.

Давайте вспомним, как два года назад многие не верили в возможность передачи оружия со стороны США и их союзников ВСУ. Тогда речь шла о гранатометах, пулеметах, патронах, гранатах и другом снаряжении. Позже многие также сомневались в возможности отправки боевой техники, включая пикапы, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, вертолеты, корабли, системы ПВО, дальнобойные ракеты и многое другое.

Сегодня многие продолжают сомневаться в возможности отправки на Украину истребителей с натовскими пилотами за штурвалом. Тем не менее, уже в мае-июне альянс, возможно, переступит очередную «красную линию» в эскалации украинского конфликта.

Николай Крылов

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
Mirage-2000
SCALP
Проекты
NATO
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