В Соликамске возрождают производство тантала по полному циклу

В России возрождают выпуск тантала

На «Соликамском магниевом заводе» приступили к опытным работам, в рамках которых на предприятии будет производиться металлический тантал. Выплавка первого восьмикилограммового слитка осуществлена на заводской площадке в Екатеринбурге, а в перспективе металлические танталовые порошки планируется выпускать массово.

В ходе реализации данной программы в России будет восстановлена полная производственная цепочка по производству тантала — от получения необходимой руды до непосредственного выпуска металлического тантала в слитках. Необходимо отметить, что обогащенная лопаритовая руда, из которой и получают тантал, добывается и подготавливается на Ловозерском ГОК, а на «СМЗ» выполняют переработку лопаритового концентрата, получая пентахлориды с пентаоксидами.

В России возрождают выпуск тантала

По словам гендиректора «СМЗ», в скором времени на предприятии стартует переработка этих самых пентахлоридов и пентаоксидов непосредственно в металлический тантал, который затем будет направляться на заводы, специализирующиеся на выпуске танталового проката и конденсаторных порошков для отечественной электронной промышленности. О своих планах по возрождению танталового производства «Росатом» рассказал еще несколько лет назад, а с началом СВО и последовавших в 2022 году санкциях данный вопрос стал особенно актуальным. Однако в сжатые сроки отечественные специалисты сумели подготовить и внедрить на «СМЗ» передовые технологии по выпуску тантала.

Макс Антонов