Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Ракета Авангард

Созданная в России гиперзвуковая ракета «Авангард» по факту является комплексом, ключевая особенность которого — управляемый боевой блок, доставляющийся к цели межконтинентальной баллистической ракетой. Скорость движения блока достигает 9,5 км/сек, что обеспечивает ему кинетическую энергию, соответствующую 18 тоннам в тротиловом эквиваленте без учета мощности боевой части.

История появления

Впервые о существовании блока с именем «Авангард» Президент Путин объявил в 2018 году в своем послании Федеральному собранию, а немного позднее главком РВСН Каракаев заявил, что данное оружие будет весьма эффективным ответом на расширение американской системы ПРО и уточнил, что «Авангард» успешно прошел испытания. По неофициальной информации, первые испытания комплекса, которые, по слухам, были признаны неудачными, активно проходили в 2013 и 2015 годах на космодроме Байконур и позиционной площадке Домбаровский в Оренбургской области. Тогда носителем выступала ракета УР-100Н УТТХ, для чего шахтные пусковые установки прошли модернизацию.

Ракета Авангард

Также известно, что экспериментальной стартовой системой под перспективный «Авангард» занимались специалисты питерского «Конструкторского бюро специального машиностроения», а транспортно-технологическим оборудованием — инженеры конструкторского бюро «Мотор», входящего в структуру ЦЭНКИ. Согласно некоторым данным, первый удачный запуск ракеты с блоком «Авангард» состоялся в декабре 2018 года. Она стартовала из района Домбаровский и оперативно поразила указанную цель на полигоне Кура на Камчатке, преодолев расстояние около 6000 километров. Затем было официально объявлено, что требуемые испытания выполнены в полном объеме, и комплекс готов к постановке на вооружение РВСН. На сегодняшний день, согласно открытым данным, Россия уже поставила на дежурство в боевом режиме первые «Авангарды» в составе двух полков 13 ракетной дивизии. В рамках первого этапа развертывания комплекса до конца 2025 года будет подготовлено еще два полка по 6 МБР в каждом с шахтным базированием.

Ракета Авангард

Технические характеристики

Точные технические параметры «Авангард» по понятным причинам держатся в секрете, но известно, что данный боевой блок с межконтинентальной дальностью способен развивать скорость свыше 20 Махов, а по другим данным — 27 Махов или около 32000 км/ч. При этом его полет проходит с так называемым «глубоким маневрированием» по высоте и по курсу, что подразумевает его защищенность от любых существующих средств ПВО и ПРО. От других блоков подобного плана, выполняющих полеты к целям с баллистической траекторией, ракетный стратегический «Авангард» в корне отличается тем, что движется в плотных слоях атмосферы на высотах в несколько десятков километров. При этом мощность его боевой части может составлять от 800 килотонн до 2 мегатонн. Благодаря специальной конструкции и передовым композитным материалам «Авангард» может выдерживать нагрев поверхностей до 1600℃, а в особо критичных зонах — до 2000℃. При этом он стабильно сохраняет свои характеристики в плане аэродинамики и корректно управляется во время всего полета.

Ракета Авангард

Сейчас штатными носителями гиперзвуковых «Авангардов» является проверенная временем ракета УР-100Н УТТХ, но в перспективе ее планируют заменить на новейшие МБР типа «Сармат».

Мнения «партнеров»

Заметим, что за рубежом весьма серьезно оценили возможности «Авангарда» — к примеру, генерал американских ВС Терренс О'Шонесси объявил, что новый комплекс, поступивший на вооружение российских РВСН, может легко обойти существующий противоракетный «щит» США и в течение 15 минут после старта нанести точный удар по любой точке страны. Слова О'Шонесси дополнил и американский военный эксперт по науке и технологиям Пол Фрайштлер, который заявил, что «Авангард» сейчас является единственным во всем мире стратегическим гиперзвуковым комплексом, а Россия стала единственной страной, где подобное решение стоит на вооружении.

Ракета Авангард

В свою очередь в Японии, говоря о российском «Авангарде», называют его настоящей головной болью для военного ведомства США и добавили, что уничтожить такие боевые блоки практически невозможно, а действующая американская ПРО бороться с ними не в состоянии.

Макс Антонов