«Дайте нам эти чертовы Patriot». Как российские авиабомбы заставили ВСУ отступать

Кулеба призвал Запад дать ВСУ «чертовы Patriot» и заявил о раздражении Берлина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у Запада зенитные ракетные системы Patriot для борьбы с российскими самолетами-носителями управляемых авиабомб. Он признал, что ВСУ не способны противостоять этому оружию РФ. Как ФАБ-500/1500 изменили ситуацию на фронте и есть ли действенный способ защититься от них - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В интервью изданию Politico глава внешнеполитического ведомства Украины пожаловался на неспособность ВСУ противостоять российским управляемым авиабомбам.

Кулеба также признался, что устал отвечать на вопросы о поставках Киеву Taurus. Он пояснил, что каждый раз, когда высказывается по поводу нежелания ФРГ поставлять ВСУ эти дальнобойные ракеты, получает "раздраженный фидбэк" из Берлина.

Что за управляемые авиабомбы?

Первое заявление украинского министра касается авиационных средств поражения с управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК). Подобные устройства превращают обычную фугасную авиационную бомбу (ФАБ) свободного падения с промахом в несколько десятков метров в высокоточный боеприпас с квадратичным вероятным отклонением всего в несколько метров.

Источник изображения: Минобороны России

У бомбы при переоборудовании меняется хвостовая часть на УМПК с рулевыми поверхностями. Блок управления наводит боеприпас на объект поражения с помощью глобальной системы позиционирования. Кроме того, бомба оснащается складными крыльями, которые после отделения от самолета-носителя раскрываются и позволяют боеприпасу осуществлять полет на дальность до 70 км.

Это позволяет российскому бомбардировщику применять ФАБ с УМПК без входа в зону поражения большинства зенитных ракетных систем и комплексов противника.

На выходе получается относительно дешевый и весьма мощный боеприпас, который теперь уже относится к классу высокоточного оружия.

Что касается стоимости авиабомбы, то, к примеру, российская авиация имеет на вооружении корректируемые авиабомбы типа КАБ-1500 с лазерным/телевизионным самонаведением. Этот боеприпас отличается высокими ТТХ (тактико-техническими характеристиками) и способен пробить три метра железобетона или 20 метров земли, но цена лазерного/телевизионного самонаведения весьма и весьма высока. По ротным опорным пунктам применять КАБ-1500 нецелесообразно, да и просто разорительно. А вот ФАБ-500/1500 с управляемым модулем планирования и коррекции в полном объеме отвечает критерию «эффективность-стоимость».

«Падает на тебя и уничтожает все»

Сбить бомбу с УМПК в принципе технически возможно, но сложно. К тому же в ходе падения она развивает весьма и весьма высокую скорость, близкую к сверхзвуковой. Никаких эффективных приемов защиты у ВСУ от подобных боеприпасов в настоящее время нет.

Кроме того, их применение российскими ВКС оказывает весьма сильное деморализующее влияние на личный состав украинской армии (как говорят украинские бойцы, «если и не убило, то сильнейшая контузия гарантирована»). «Она просто падает на тебя и уничтожает все», - так говорит о ФАБ с УМПК Кулеба.

Единственный способ борьбы с боеприпасами этого типа - поражение самолета-носителя с ФАБ с УМПК до рубежа выполнения им боевой задачи. Теоретически решить эту задачу могут либо зенитные ракетные системы Patriot, развернутые вблизи переднего края (чтобы «достать» российские самолеты в пределах зоны поражения), либо многофункциональные истребители F-16, оснащенные ракетами класса «воздух-воздух» типа AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) c дальностью стрельбы до 180 км, опять-таки предназначенные для поражения самолетов-носителей.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Об этом и говорит министр иностранных дел Украины. По его словам, единственный способ справиться с авиабомбами - «сбивать самолеты». «Дайте нам эти чертовы Patriot», - раздраженно требует у Запада глава внешнеполитического ведомства Украины.

Изменение обстановки на фронте

Есть все основания полагать, что в ВС РФ такие варианты прорабатываются и необходимые меры безопасности российской авиации уже принимаются.

По словам Кулебы, именно из-за массового применения планирующих авиабомб Воздушно-космическими силами России украинцы теряют свои позиции. И с этим можно согласиться.

Ранее Минобороны России сообщило, что в феврале 2024 года в стране было запущено массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Кроме того, оборонно-промышленный комплекс страны многократно увеличил производство ФАБ-500 с УМПК, а производство ФАБ-1500 с УМПК удвоилось.

И это оружие действительно во многом изменило ход вооруженной борьбы. Если будет обеспечена безопасность пролета российской авиации непосредственно над территорией Украины (с помощью средств РЭБ и огневого поражения стартовых позиций украинских ЗРК/ЗРС), то, к примеру, удары ФАБ-500/1500/3000 с управляемыми модулями планирования и коррекции по коммуникациям (мостам, выгрузочным и распорядительным железнодорожным станциям) могут существенно осложнить подвоз материальных средств ВСУ к переднему краю. А подобное приведет к радикальному изменению обстановки на фронте в целом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок