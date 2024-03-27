Ростех и Роскосмос совместно выберут технологии для Российской орбитальной станции

Ростех и РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) совместно выберут новейшие технологические проекты, которые могут стать частью Российской орбитальной станции (РОС). Поиск лучших бизнес-идей пройдет в рамках специального набора программы «Вектор» на базе Корпоративной сетевой академии Ростеха. Актуальные для развития ракетно-космической отрасли проекты-победители сотрудников Ростеха получат целевое финансирование и будут воплощены в жизнь.

Среди перспективных направлений работ для участников конкурса – космические аппараты-инспекторы, системы обнаружения угроз и предотвращения столкновений, технологии замены ксенона на криптон в плазменных двигателях, переработка углекислого газа в воду, роботизированное обслуживание космических аппаратов и другие. Лучшие бизнес-идеи могут быть применены в строительстве конструктивных блоков (модулей) Российской орбитальной станции, запуск которых запланирован после 2030 года.

«Программа «Вектор» уже пять лет выступает эффективным инструментом поддержки талантливых и инициативных специалистов из разных отраслей. Победители получают возможность довести свой проект до стадии готового продукта и его внедрения в серийное производство. Только в прошлом году Ростех инвестировал в эту программу порядка 300 млн рублей. Совместный проект с Роскосмосом расширяет возможности, он направлен на поиск инновационных идей и решение практических задач, стоящих перед космической отраслью», – рассказали в Ростехе.

Прием заявок стартовал в марте и продлится до 30 апреля 2024 года. В мае-июне поступившие на конкурс разработки пройдут первичную и предметную экспертизы. Оценивать проекты будут эксперты РКК «Энергия». Финалистов объявят в июле текущего года.

«У Ростеха более 800 предприятий по всей стране, которые могут иметь хорошие заделы по актуальным для нас направлениям. При наличии зрелых технологических решений мы готовы их апробировать и применять для развития перспективных модулей Российской орбитальной станции. В истории РКК «Энергия» совместная работа такого масштаба по поиску технологий ведется впервые», – сказал руководитель Центра развития технологий и инноваций РКК «Энергия» Павел Красноперов.

Программа «Вектор» реализуется Академией Ростеха и сочетает в себе элементы обучения, проектной работы и бизнес-акселератора. За пять лет действия программы от сотрудников Корпорации поступило более 16 000 заявок на участие, а объем одобренного финансирования проектов-победителей составил более 1 млрд рублей.

Российская космическая станция (РОС) – планируемая национальная орбитальная станция, которая должна прийти на смену постоянному участию РФ в Международной космической станции. Она будет включать в себя семь целевых модулей, которые будут обеспечивать ее функциональность – узловой, шлюзовой, научно-энергетический, производственный, модуль материального обеспечения, коммерческий, а также платформу обслуживания космических аппаратов.