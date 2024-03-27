Войти
Ростех

Ростех и Роскосмос совместно выберут технологии для Российской орбитальной станции

126
0
0
Модель Российской орбитальной станции (РОС)
Модель Российской орбитальной станции (РОС).
Источник изображения: Роскосмос

Ростех и РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) совместно выберут новейшие технологические проекты, которые могут стать частью Российской орбитальной станции (РОС). Поиск лучших бизнес-идей пройдет в рамках специального набора программы «Вектор» на базе Корпоративной сетевой академии Ростеха. Актуальные для развития ракетно-космической отрасли проекты-победители сотрудников Ростеха получат целевое финансирование и будут воплощены в жизнь.

Среди перспективных направлений работ для участников конкурса – космические аппараты-инспекторы, системы обнаружения угроз и предотвращения столкновений, технологии замены ксенона на криптон в плазменных двигателях, переработка углекислого газа в воду, роботизированное обслуживание космических аппаратов и другие. Лучшие бизнес-идеи могут быть применены в строительстве конструктивных блоков (модулей) Российской орбитальной станции, запуск которых запланирован после 2030 года.

«Программа «Вектор» уже пять лет выступает эффективным инструментом поддержки талантливых и инициативных специалистов из разных отраслей. Победители получают возможность довести свой проект до стадии готового продукта и его внедрения в серийное производство. Только в прошлом году Ростех инвестировал в эту программу порядка 300 млн рублей. Совместный проект с Роскосмосом расширяет возможности, он направлен на поиск инновационных идей и решение практических задач, стоящих перед космической отраслью», – рассказали в Ростехе.

Прием заявок стартовал в марте и продлится до 30 апреля 2024 года. В мае-июне поступившие на конкурс разработки пройдут первичную и предметную экспертизы. Оценивать проекты будут эксперты РКК «Энергия». Финалистов объявят в июле текущего года.

«У Ростеха более 800 предприятий по всей стране, которые могут иметь хорошие заделы по актуальным для нас направлениям. При наличии зрелых технологических решений мы готовы их апробировать и применять для развития перспективных модулей Российской орбитальной станции. В истории РКК «Энергия» совместная работа такого масштаба по поиску технологий ведется впервые», – сказал руководитель Центра развития технологий и инноваций РКК «Энергия» Павел Красноперов.

Программа «Вектор» реализуется Академией Ростеха и сочетает в себе элементы обучения, проектной работы и бизнес-акселератора. За пять лет действия программы от сотрудников Корпорации поступило более 16 000 заявок на участие, а объем одобренного финансирования проектов-победителей составил более 1 млрд рублей.

Российская космическая станция (РОС) – планируемая национальная орбитальная станция, которая должна прийти на смену постоянному участию РФ в Международной космической станции. Она будет включать в себя семь целевых модулей, которые будут обеспечивать ее функциональность – узловой, шлюзовой, научно-энергетический, производственный, модуль материального обеспечения, коммерческий, а также платформу обслуживания космических аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Ростех
Энергия РКК
Похожие новости
23.04.2012
Центр оборонных технологий создадут в Сибири
23.06.2011
Путин посетил 49-й авиационно-космический салон в Ле-Бурже
20.06.2011
Пресс-релиз о Международном авиационно-космическом салоне «ПАРИЖ АЭРО ШОУ – 2011»
17.06.2011
На салоне в Ле-Бурже будут представлены 59 российских организаций
22.07.2010
Еще мы делаем макеты... Истребитель пятого поколения пролетел мимо Лондона
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 02:04
  • 381
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 20:46
  • 106
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.03 19:22
  • 1
«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами
  • 26.03 19:18
  • 4
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 26.03 19:06
  • 7
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 26.03 16:29
  • 4
"Из пушек по воробьям не стреляют": применила ли Россия гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине?
  • 26.03 15:44
  • 15
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 15:17
  • 1
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 26.03 13:23
  • 1
От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей
  • 26.03 13:15
  • 12
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.03 12:19
  • 7
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 26.03 11:42
  • 4142
Оценка Советского периода в истории России.