РЭБ в небе и на земле

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), в этом году отметивший 15-летие, − крупнейший в стране производитель средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это порядка 70 предприятий по всей России, многие из которых разрабатывают и производят технику РЭБ.

«Хибины» на борту истребителей, «Витебск» для защиты вертолетов, наземная «глушилка» «Красуха», «Ртуть» на гусеничной платформе, «Рычаг» на базе Ми-8, средства морского базирования – все это разработки КРЭТ. Некоторые из них стали героями двухсерийного выпуска проекта «Военная приемка» телеканала «Звезда», вышедшего к юбилею концерна.

Об авиационных и наземных средствах радиоэлектронной борьбы производства «Концерна Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех − в нашем материале.

КРЭТ на страже эфира

Советский Союз активно занимался темой радиоэлектронной борьбы и достиг в этом немалых успехов. Но в 1990-е почему-то решили, что радиоэлектронная борьба – дорогая и не очень нужная игрушка. Достаточно сказать, что во время конфликта на Северном Кавказе средств РЭБ не было ни на одном из наших самолетов.

По словам генерального директора КРЭТ Александра Пана, наше государство стало всерьез вкладываться в тему радиоэлектронной борьбы после 2008 года. В феврале 2009 года на государственном уровне принимается решение о создании «Концерна Радиоэлектронные технологии». Главной его задачей на первом этапе стала разработка новых систем защиты для авиации. Сейчас они спасают жизни наших летчиков в зоне специальной военной операции.

Фото: Александр Уткин

РЭБ, как и любая техника, по итогам СВО меняется, отметил гендиректор КРЭТ: «Мы учитываем опыт, который мы получаем. Мы дорабатываем каждый комплекс. По результатам СВО мы уже провели как минимум сотню доработок». По итогам этого опыта формируется картина комплексов следующих поколений. Специалисты концерна в части РЭБ, по словам Александра Пана, регулярно присутствуют в зоне СВО.

«Хибины»: как за каменной стеной

Хибины – это не только самые большие горы на Кольском полуострове, но и мощное средство радиоэлектронной защиты для российских истребителей. Комплекс производится на Ставропольском радиозаводе «Сигнал» в составе КРЭТ.

«Хибины» были приняты на вооружение в 2000-х годах, но работы по ним начались еще в советское время. Тогда закончить их помешали развал Советского Союза и последовавший разрыв производственных цепочек.

Су-34 с внешними модулями «Хибины» на законцовках крыльев. Фото: Минобороны России

Принцип работы «Хибин» заключается в следующем. Есть приемный и передающий контейнеры. Приемный контейнер принимает сигнал от радиолокационной станции противника, обрабатывает его и передает в модули закабинного пространства. А передающий контейнер эти сигналы искажает. Далее есть два варианта развития событий: либо противник не может поймать цель, потому что координаты цели искажаются, либо при уже осуществленном запуске ракета противника уводится от цели.

Сегодня различными модификациями «Хибин» оснащаются Су-34, Су-35 и другие истребители. По словам Александра Пана, в зоне СВО все без исключения самолеты сегодня оборудуются средствами РЭБ.

«Витебск» против «Стингера»

Телеканал «Звезда» показал впечатляющие испытания защиты вертолета Ми-8, по которому велась стрельба из ПЗРК «Игла». Ракеты, направленные на цель, на большом расстоянии вдруг резко уходили в сторону, не долетая до вертолета. Всего было выпущено 20 ракет, и все они не достигли цели. Так была продемонстрирована работа системы радиоэлектронной защиты «Витебск» первого поколения. Сегодня в войска уже поставляются системы следующего поколения.

Разработан комплекс в Самаре, в НИИ «Экран» в составе КРЭТ. Оснащаются им штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», вертолеты Ми-8.

«Витебск» − это не один прибор, а целая система радиоэлектронной аппаратуры, установленной на летательном аппарате в разных местах. Систему РЭБ летательного аппарата можно условно разделить на две части. Это система радиоэлектронного подавления и система оптико-электронного подавления. Радиоэлектронное подавление работает по радиолокационным головкам наведения ракет, а система оптико-электронного подавления − по тепловым головкам.

Ка-52 с элементами оптико-электронного комплекса «Витебск». Фото: Fedor Leukhin / wikimedia.org

Системы «Витебск», которые с легкой руки летчиков были прозваны «яйцами жизни», − это системы оптико-электронного подавления, а радиоэлектронная система состоит из нескольких элементов. В зависимости от технического задания на летательный аппарат могут ставиться одна из этих систем или обе.

Первая задача всех систем РЭБ – предотвратить пуск ракеты противником. Для этого радару ставится помеха таким образом, чтобы система радара противника не смогла навестись на цель. Если пуск все же произошел, дальше система работает по ракете.

В «Витебске» нового поколения зеркальный сканер внутри прозрачного шара должен «увидеть» работающий движок ракеты, а «мозг» комплекса – распознать координаты цели и ее направление. После распознавания через систему управления формируется команда на сопровождение цели, и сканер начинает отслеживать цель. Как только достигается заданная точность сопровождения, включается лазер подавления, и в результате ракета улетает в сторону на ложную цель.

Системы РЭБ защищают от ПЗРК типа «Игла», «Стингер» и других, работают как по ракетам «воздух-воздух» с радиолокационным наведением, так и по ракетам, запускаемым с земли.

«Красуха»: галлюцинации для противника

Красуха, белладонна, бешеная ягода – все это названия одного растения, плоды которого при употреблении могут вызывать у человека дезориентацию в пространстве и даже галлюцинации. Комплекс «Красуха», разработанный на одном из предприятий КРЭТ, схожим образом действует на технику противника, вводя в ступор ее РЛС своими помехами. Испытания комплекса завершились в 2013 году, и сегодня он активно применяется в ходе СВО.

Суть работы «Красухи» заключается в том, что она обнаруживает авиационные локаторы на большой дальности − 200-250 км. Как только цель обнаружена, она распознается, выбираются приоритеты, и далее принимается решение о подавлении цели.

Например, ударная авиация противника собирается устроить налет на нашу территорию. Район атаки уже защищен двумя машинами комплекса. Одна – приемопередающая, она обнаруживает и распознает сигналы вражеских РЛС. Другая – машина управления станциями помех – начинает радиоэлектронное подавление РЛС противника. Без воздействия «Красухи» летчик самолета противника видит обстановку вокруг себя, видит цели для уничтожения, распознает их, в том числе наземные цели, которые нужны ему для прицеливания. После воздействия он теряет всю эту обстановку и, как следствие, не может выполнить задание.

Фото: Александр Уткин

При этом «Красуха» не вредит своей авиации. Комплекс работает в едином контуре управления, поэтому у него есть приоритеты, есть цели, есть понимание, кто свой, кто чужой. Глушить можно широким фронтом, фактически закрывая для полетов целый район, а можно работать адресно, узким лучом по конкретным целям.

Ключевая деталь «Красухи» − это антенное устройство, которое состоит из 12 равномерно расположенных по окружности рупоров. Именно оно обеспечивает мгновенное обнаружение цели, передает информацию оператору, который, в свою очередь, захватывает цель и включает режим подавления.

Если перед «Красухой» возникает группа целей, то возможны три сценария выбора предмета для подавления. Принимать решение может оператор вручную, либо сама станция автоматически по заранее запрограммированным алгоритмам, либо цель выбирается по указанию от внешнего командного центра. Комплекс позволяет создавать радиопомехи в широком диапазоне частот, при этом ни скорость, ни высота полета воздушного судна противника не имеют значения.

«Красуха» выпускается уже более десяти лет, в 2021 году заложенный разработчиком потенциал был полностью реализован. Была расширена его функциональность, появилась возможность подавлять не только существующие цели, но и новые перспективные разработки вероятного противника.