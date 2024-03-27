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РИА Новости

Военный эксперт рассказал, чем примечательна трофейная БМП Marder

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Немецкая боевая машина пехоты "Marder"
Немецкая боевая машина пехоты "Marder".
Источник изображения: © Фото : U.S. Army /Alun Thomas

Военный эксперт Климов: основное достоинство трофейной БМП Marder – ее броня

МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. Немецкая броневая машина пехоты (БМП) Marder, захваченная на Авдеевском направлении, может представлять интерес для специалистов благодаря своей защите от артиллерийских снарядов, рассказал военный эксперт Максим Климов.

"Основное достоинство машины – это ее броня. На сегодняшний день она не столь эффективна, так как не устоит перед современными противотанковыми средствами. Тем не менее БМП вполне способна выдерживать осколки от выстрелов артиллерии, что повышает живучесть машины. Именно этот аспект нам и инженерам нашего ВПК стоит изучить", – отметил Климов в интервью газете "Взгляд".

Одну из переданных Украине БМП Marder удалось захватить российским бойцам после того, как машина застряла в грунте на линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное.

Радио Sputnik также рассказало, как бойцы ВС РФ одним выстрелом уничтожили гаубицу, обстреливавшую их позиции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Климов
Минoбороны РФ
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