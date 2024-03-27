Теперь способны сбивать противобункерные бомбы Израиля: Иран модернизировал средства ПВО

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Средства ПВО Ирана средней дальности в рамках модернизации зенитного потенциала получили на вооружение новые ракеты и теперь способны сбивать противобункерные бомбы, удар которыми может попытаться нанести Израиль.

После мониторинга региональных угроз мы пришли к выводу, что Израиль осуществляет сброс управляемых или противобункерных бомб с большого расстояния по своим целям. Это было замечено при атаке на сирийскую авиабазу Т-4

- заявил бригадный генерал Ахмад Садекнеджад, советник министра обороны по вопросам ПВО, сообщает издание Defa Press.

Имеются в виду такие средства поражения углубленных целей как американские бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) и BLU-109. Они несут угрозу подземным ядерным объектам Ирана, которые ЦАХАЛ рассматривает в качестве первостепенной мишени. Согласно публикациям в прессе, США могли передать Тель-Авиву в течение последних месяцев тысячи бомб указанных типов.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК Shahid Arman

Чтобы противостоять тактике противника, мы разработали изделие [ЗУР] AGBU [anti-guided bomb unit – «средство борьбы с управляемыми бомбами»] и установили ее на систему Shahid Arman

- отметил генерал.

Как указывается в издании, ЗРК Shahid Arman при отражении налета противобункерных бомб будет действовать в паре с Azarakhsh – зенитным комплексом, предназначенным для поражения низколетящих целей.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК Azarakhsh

Shahid Arman – это недавно представленный мобильный ЗРК, находящийся пока что на испытаниях. Как утверждается, его развертывание занимает примерно три минуты, а время реагирования на угрозы – менее 20 секунд. Радиус действия ЗРК составляет 150-200 км (при использовании ЗУР Sayad 4B – 300 км при воздушном потолке до 13,7 тыс. м).

Azarakhsh также был продемонстрирован недавно. Это низковысотный ЗРК, созданный для противодействия угрозам со стороны дронов, квадрокоптеров, крылатых ракет и других небольших воздушных целей. Система выпускается в стационарной и мобильной конфигурациях. Радиус действия ЗРК составляет до 50 км.

Как заявил генерал, эти две новые системы будут интегрированы с другими иранскими ЗРК, включая С-300, Khordad 15, Tashah и Bawar 373. Все средства ПВО управляются центральным командованием с базы Хатам аль-Анбия.