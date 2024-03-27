Войти
Военное обозрение

Теперь способны сбивать противобункерные бомбы Израиля: Иран модернизировал средства ПВО

123
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Средства ПВО Ирана средней дальности в рамках модернизации зенитного потенциала получили на вооружение новые ракеты и теперь способны сбивать противобункерные бомбы, удар которыми может попытаться нанести Израиль.

После мониторинга региональных угроз мы пришли к выводу, что Израиль осуществляет сброс управляемых или противобункерных бомб с большого расстояния по своим целям. Это было замечено при атаке на сирийскую авиабазу Т-4

- заявил бригадный генерал Ахмад Садекнеджад, советник министра обороны по вопросам ПВО, сообщает издание Defa Press.

Имеются в виду такие средства поражения углубленных целей как американские бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) и BLU-109. Они несут угрозу подземным ядерным объектам Ирана, которые ЦАХАЛ рассматривает в качестве первостепенной мишени. Согласно публикациям в прессе, США могли передать Тель-Авиву в течение последних месяцев тысячи бомб указанных типов.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК Shahid Arman

Чтобы противостоять тактике противника, мы разработали изделие [ЗУР] AGBU [anti-guided bomb unit – «средство борьбы с управляемыми бомбами»] и установили ее на систему Shahid Arman

- отметил генерал.

Как указывается в издании, ЗРК Shahid Arman при отражении налета противобункерных бомб будет действовать в паре с Azarakhsh – зенитным комплексом, предназначенным для поражения низколетящих целей.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК Azarakhsh

Shahid Arman – это недавно представленный мобильный ЗРК, находящийся пока что на испытаниях. Как утверждается, его развертывание занимает примерно три минуты, а время реагирования на угрозы – менее 20 секунд. Радиус действия ЗРК составляет 150-200 км (при использовании ЗУР Sayad 4B – 300 км при воздушном потолке до 13,7 тыс. м).

Azarakhsh также был продемонстрирован недавно. Это низковысотный ЗРК, созданный для противодействия угрозам со стороны дронов, квадрокоптеров, крылатых ракет и других небольших воздушных целей. Система выпускается в стационарной и мобильной конфигурациях. Радиус действия ЗРК составляет до 50 км.

Как заявил генерал, эти две новые системы будут интегрированы с другими иранскими ЗРК, включая С-300, Khordad 15, Tashah и Bawar 373. Все средства ПВО управляются центральным командованием с базы Хатам аль-Анбия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
GBU-57
С-300
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
20.07.2015
США могут передать Израилю бомбардировщики В-52 для борьбы с Ираном
29.12.2007
Россия поставит в Иран новые зенитно-ракетные комплексы
28.12.2007
Россия поставит Ирану комплексы С-300
16.04.2007
Россия снова в игре
12.03.2007
С-300 нацелились на Турцию Турецкие военные потратят 1 млрд долларов на закупку зенитно-ракетных комплексов
18.01.2007
Израиль вслед за США выразил недовольство поставками российских "Тоp-М1" в Иран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 02:04
  • 381
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 20:46
  • 106
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.03 19:22
  • 1
«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами
  • 26.03 19:18
  • 4
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 26.03 19:06
  • 7
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 26.03 16:29
  • 4
"Из пушек по воробьям не стреляют": применила ли Россия гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине?
  • 26.03 15:44
  • 15
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 15:17
  • 1
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 26.03 13:23
  • 1
От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей
  • 26.03 13:15
  • 12
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.03 12:19
  • 7
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 26.03 11:42
  • 4142
Оценка Советского периода в истории России.