Эксперт считает, что Украина вряд ли способна организовать крупное контрнаступление

Военный эксперт Чэнь Си отметил, что существующий в ВСУ "значительный кадровый дефицит ставит под вопрос удержание киевским режимом подконтрольных территорий"

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли способны организовать новое крупномасштабное контрнаступление на позиции российских войск в зоне СВО. Такое мнение выразил военный эксперт Чэнь Си китайскому новостному порталу NetEase.

Существующий в ВСУ "значительный кадровый дефицит ставит под вопрос удержание киевским режимом подконтрольных территорий, не говоря уже об организации нового контрнаступления", считает эксперт. По мнению Чэнь Си, "недостаток личного состава в армии бывшей советской республики вызван утратой ее населением веры в возможность победы над Россией", несмотря на значительные ожидания украинского общества в начале конфликта.

Негативное влияние на боеспособность ВСУ также оказало разочарование Запада итогами анонсированного украинскими властями первого контрнаступления летом 2023 года. Отсутствие уверенности союзников Киева в успешности последующих попыток украинской армии потеснить российские силы выражается в том, что новое вооружение, поставленное западными странами ВСУ, скорее подходит для обороны, чем для наступления, полагает Чэнь Си.

21 марта в интервью испанской газете El Pais украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, хотя Украина не получала прямых просьб от своих союзников провести переговоры с Россией, Киев признает невозможность завершения конфликта военным путем."Невозможность положить конец конфликту военным путем означает, что в конечном итоге [России и Украине] придется сесть за стол переговоров и решить проблему политическим путем", - так прокомментировал слова украинского чиновника эксперт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению конфликта на Украине, но исключил участие в мероприятиях по продвижению "формулы" президента Украины Владимира Зеленского.