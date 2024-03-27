Сейм Литвы намерен легализовать БПЛА для Украины с китайскими комплектующими

В соответствующем документе отмечается, что "предприятиям Литвы не всегда удается найти детали для беспилотников по приемлемой цене", в связи с чем "Сейм считает возможным их приобретение" в том числе в Китае

ВИЛЬНЮС, 26 марта. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы одобрил предложение об использовании деталей китайского производства для передаваемых Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), изготовленных в балтийской республике. На пленарном заседании за такую поправку к закону о публичных закупках при двух воздержавшихся проголосовали 75 депутатов.

Как говорится в документе, "предприятиям Литвы не всегда удается найти детали для беспилотников по приемлемой цене", в связи с чем "Сейм считает возможным их приобретение" в том числе в Китае. При этом КНР называется в тексте "ненадежным производителем".

В то же время в поправке уточняется, что БПЛА с такими деталями могут быть использованы только в экспериментальных, научных и учебных целях, а также как помощь другим странам, что открывает им дорогу на Украину. Есть и временное ограничение - правило будет действовать до мая 2025 года.

Окончательный прием проекта состоится на следующем заседании Сейма, однако итоги голосования во втором чтении не оставляют сомнений, что инициатива будет одобрена.