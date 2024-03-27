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Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

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Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости.

РИА Новости: спутник «Ресурс-П» №4 будет запущен 31 марта

Спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 будет запущен 31 марта. Соответствующую дату РИА Новости назвал источник в ракетно-космической отрасли.

«Расчеты начали подготовку стартового комплекса к пуску. По плану он состоится 31 марта», — заявил собеседник.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что спутник «Ресурс-П» № 4, предназначенный для гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности планеты, прибыл на космодром железнодорожным транспортом из Самары, где был изготовлен Ракетно-космическим центром «Прогресс».

Запуск спутника должен состояться на ракете «Союз-2.1б» со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур.

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Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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