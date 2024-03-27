Комплексы дальней разведки и оптические материалы представил "Швабе" на выставке в Москве

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" демонстрирует комплексы дальней разведки, изделия радиофотоники, оптические материалы и другие образцы своей продукции на отраслевой выставке, которая работает в Москве, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Всего в экспозиции представлено свыше 20 разработок", - сказано в сообщении.

Генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин отмечает, что холдинг показывает на выставке разработки для медицины, обеспечения безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и прочие решения, созданные усилиями учёных и разработчиков предприятий, входящих в компанию.

"Они проводят множество фундаментальных исследований в области фотоники, решают сложные научно-технологические задачи и развивают российскую промышленность", - отметил Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь заместитель генерального директора "Швабе" - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов отметил разработки в области фотоники.

"Сегодня без неё не обходится ни одно из стратегически важных технологических направлений. Наш холдинг ведёт множество научных исследований в этой области", - сказал Попов, слова которого приведены в сообщении.

По данным пресс-службы, на стенде "Швабе", в частности, представлен разведывательный комплекс с интеллектуальной аналитикой "Блокпост". В систему интегрирован первый полностью отечественный дрон с тепловизором БПЛА400Т. Разработка позволяет обнаруживать различные объекты в сложных условиях эксплуатации. Видеоизображение, полученное с камеры на беспилотнике, выводится в режиме реального времени на наголовное телевизионное устройство (VR-очки).

Среди изделий, реализованных в рамках развития радиофотоники, демонстрируется, в частности, мощный одночастотный непрерывный полупроводниковый лазер с распределённой обратной связью. Использование подобных лазеров позволяет создавать устройства с высокими скоростями передачи и обработки информации.

На выставке можно увидеть лазерный микроскоп МИМ-Н, который предназначен для ранней диагностики злокачественных опухолей и анализа эффективности действия противоопухолевых препаратов. Лазерные технологии представлены также симулятором для спортивной стрельбы. "Это единственная отечественная разработка, состоящая из лазерного пистолета и сенсорной мишени. Она создана по заказу Федерации современного пятиборья России для подготовки к соревнованиям", - говорится в сообщении.

Также экспозиция "Швабе" включает различные материалы, вещества и электронную компонентную базу фотоники - оптическое волокно, облегчённое зеркало из карбида кремния и высокоочищенный тетрахлорид германия, используемый при изготовлении преформ для оптического волокна, а также различные фотоприемные устройства и модули инфракрасного спектрального диапазона.

В числе прочих оптико-электронных приборов на стенде холдинга представлены SWIR-камера, с помощью которой можно увидеть замаскированные предметы и людей в условиях нулевой видимости, а также система видео-тепловизионного мониторинга и аналитики. Последняя используется для обнаружения и регистрации неисправностей, например, в работе оборудования тепловых и электрических сетей.