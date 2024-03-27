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Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечены американские бронетранспортеры M1117

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появились первые видеозаписи, на которых запечатлены бронетранспортеры М1117, состоящие на вооружении ВСУ. Украина должна получить в общей сложности 250 машин этого типа.

Первые кадры с М1117, предназначавшихся для киевского режима, были выложены в сеть еще в декабре 2022 года. На них фигурировали БТР во время перевозки по железной дороге из румынского порта Констанца. И только спустя почти 1,5 года они были замечены на оснащении ВСУ.

Как указывается в издании Defence24, возможно, что технику пришлось ремонтировать, так как состояние многих машин требовало восстановления: они поступали с баз хранения ВС США, например, на Ближнем Востоке, и пребывали не в лучшей форме. Хотя на видео видна ржавчина на корпусе одной из машин, так что качество проведенных работ можно поставить под сомнение. На кадрах украинские экипажи используют автомобили в двух окрасках, в зеленой и песочной.

Источник изображения: topwar.ru

M1117 Guardian был разработан американской компанией Textron Systems для удовлетворения потребности военной полиции США в патрульной бронетехнике. В ходе военных кампаний в Ираке и Афганистане БТР стал массового выпускаться для нужд боевых подразделений армии.

Его основное вооружение состоит из 40-мм автоматического гранатомета МК19 и 12,7-мм пулемета М2HB. Оно расположено во вращающейся башне. Силовая установка представлена дизельным двигателем Cummins 6CTA8.3 мощностью 260 л.с., которая обеспечивает максимальную скорость 101 км/ч при снаряженной массе около 13,5 тонн. В настоящее время M1117 используются такими странами, как Афганистан, Болгария, Канада, США, Колумбия, Украина, Греция, Ирак и Косово.

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Страны
Афганистан
Болгария
Греция
Ирак
Канада
Колумбия
США
Украина
Компании
Cummins
Textron
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