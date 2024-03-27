СМИ: республиканцы в Конгрессе обсуждают несколько вариантов помощи Киеву

По информации Punchbowl News, законодатели, ушедшие на перерыв до 9 апреля, намерены вернуться к работе, уже имея соответствующий план для продолжения поддержки Украины

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, рассматривают несколько вариантов выделения средств на оказание помощи Украине. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

Он отмечает, что законодатели, ушедшие на перерыв до 9 апреля, продолжают обсуждать вопрос выделения помощи Украине и намерены вернуться к работе, уже имея соответствующий план для продолжения поддержки Киева. Источники Punchbowl News считают маловероятным, что спикер нижней палаты Майк Джонсон вынесет на голосование законопроект, предложенный ранее Сенатом Конгресса США, в его нынешнем виде. Не исключено, что он внесет в документ изменения, которые не должны вызвать споров при рассмотрении в верхней палате Конгресса. В частности, он может предложить выделение Киеву помощи в виде ленд-лиза.

Кроме того, возможно, Джонсон примет к рассмотрению инициативу члена Палаты представителей Брайана Фицпатрика, предложившего ранее разработать двухпартийный законопроект, который включал бы выделение средств на помощь Украине, но также подразумевал бы ужесточение мер контроля на южной границе США, что, по оценкам источников портала, может "отпугнуть демократов". Вместе с тем Джонсон может разрешить своим однопартийцам поддержать петицию демократов с требованием немедленно провести голосование по законопроекту о выделении дополнительного финансирования, в том числе на помощь Украине. Такой шаг мог бы, однако, послужить сигналом о том, что Джонсон не обладает достаточным контролем над Палатой представителей, и в конечном счете стать причиной его возможного смещения с должности спикера, отмечает портал.

8 марта телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи, который предусматривает выделение Киеву кредитов. Работа находится на начальной стадии. По словам председателя комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Майкла Маккола (республиканец от штата Техас), изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи.

Вашингтонская администрация уже направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по упомянутому законопроекту.