Бывший командующий армией Литвы считает неприемлемым отправку солдат Литвы на Украину

Валдас Туткус отметил, что такие решения могут поставить Литву под удар

ВИЛЬНЮС, 26 марта. /ТАСС/. Отправка литовских солдат на Украину является неприемлемым вариантом развития событий. Об этом заявил на пресс-конференции бывший командующий армией Литвы генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, выставивший свою кандидатуру на очередных президентских выборах в мае текущего года.

"Моя позиция заключается в том, что мы должны продолжать оказывать помощь Украине, но отправка наших военных в зону боевых действий неприемлема", - сказал он.

По оценке генерала, такие решения могут поставить Литву под удар. Он заявил, что из ежегодного постановления Сейма (парламента), которым определяется участие военных страны в международных операциях, необходимо вычеркнуть присутствующее там слово "Украина". "В постановлении ясно говорится о военно-учебной миссии на Украине. Советник президента по вопросам безопасности указывает, что все правовые основания для отправки военных на Украину имеются", - отметил Туткус. Он, будучи экспертом в военной сфере и бывшим командующим, предупредил о последствиях. "Государство, направляющее своих солдат в зону военных действий, трактуется как участник войны", - сказал Туткус.