Словения присоединится к инициативе закупки боеприпасов для Украины

На это планируется выделить €1 млн

ЛЮБЛЯНА, 26 марта. /ТАСС/. Словения присоединится к чешской инициативе закупки артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после состоявшейся здесь встречи с коллегами из Словакии, Словении, Венгрии и Австрии.

"Словения поддержит чешскую инициативу, цель которой - закупка артиллерийских снарядов для Украины вне Евросоюза", - сказал министр. Далее он воздержался от комментариев. Между тем информационное агентство STA проинформировало, что словенское правительство планирует выделить €1 млн.

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета "Политико" (Politico) проинформировала, что Чехия, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.