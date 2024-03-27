В Германии представлена визуализация истребителя Diabolo нового поколения

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий центр авиации и космонавтики DLR возглавил научный консорциум, целью которого является разработка современного, сверхманевренного истребителя следующего поколения. Соответствующая визуализация создаваемого продукта была представлена DLR.

Новая машина, которая должна выступить в роли демонстратора технологий, а не стать конечным продуктом, уже получила обозначение DLR-FFD (Future Fighter Demonstrator) Diabolo («Дьявол»). На данный момент неясно, в каком формате будут проходить исследования: в рамках сотрудничества с Францией и Испанией (программа FCAS/SKAF), либо с Британией, Японией и Италией (GCAP), или это будет самостоятельный проект.

Источник изображения: topwar.ru

Среди технических параметров, указанных DLR, фигурируют: дальность действия около 2000 км с рабочим радиусом от 1000 до 1300 км; предполагаемая максимальная взлетная масса составляет 30-36 тонн; вес полезной нагрузки – максимум 8 тонн, УРРВ (управляемые ракеты класса «воздух-воздух») общей массой до 1820 кг должны находиться во внутреннем отсеке, что позволит сохранить «стелс»-характеристики.

Предполагаемый привод представляет собой два двигателя с форсажной камерой, каждый с тягой 145 кН или 227 кН. Предполагаемое отношение тяги к массе – 0,84 или 1,32 с учетом форсажа, максимальная скорость до 2,3 Маха (2800 км/ч), максимальный потолок 15,2 км.

Источник изображения: topwar.ru

Как следует из ТТХ, немецкий самолет должен быть тяжелой конструкцией и иметь мощную силовую установку, высокую скорость и маневренность. В то же время это должна быть машина, главным образом ориентированная на борьбу за превосходство в воздухе, о чем свидетельствует относительно небольшой объем внутреннего оружейного отсека подобно Су-57, внутри фюзеляжа которого находятся только УРВВ.