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ТАСС

Лукашенко заявил, что белорусы не отказались от обычного вооружения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Обычное вооружение показало свою мощь, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не отказавалась от обычных вооружений, которые, как показали военные действия на Украине, востребованы и эффективны наряду с передовым высокоточным оружием.

"Мы в свое время не отказались от мин и минирования. Я помню, мне еще молодому президенту предлагали мины уничтожить. Я говорю: погодите, не спешите уничтожать. Посмотрите опыт Украины. Они же минируют подходы", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. При этом он пояснил, что, например, россияне при подходе к окопам минировали площади, и украинские бойцы в ходе неудавшегося контрнаступления не смогли преодолеть эти минные поля.

"То же самое автомат, пулемет, гранатомет. Без них сегодня война невозможна. Танки, БМП и тому подобное. Обычное вооружение показало свою мощь", - сказал глава государства.

По его словам, обычные вооружения, грамотные действия военных необходимы наряду с передовым высокоточным оружием. "Не надо забывать, что в любой войне главный вопрос решается обычным солдатом с обычными вооружениями, - отметил Лукашенко. - Плюс усиление. Война на Украине показывает, что очень эффективны, без них невозможно, беспилотные летательные аппараты - разведывательные и ударные". Лукашенко отметил, что какие бы "С-400 ни были, а это очень современная противовоздушная система, но без обычного вооружения и солдата, офицера, командира никакой войны быть сегодня не может". 

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Страны
Белоруссия
Украина
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