"В предвидении возможных столкновений". Зачем Японии новые истребители

Эксперт Кистанов: в Токио заявляют о росте военной угрозы со стороны КНР и РФ

Намерение Японии производить истребители совместно с двумя европейскими странами вписывается в общий курс постепенного отказа Токио от мирных принципов конституции, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт Валерий Кистанов.

Правительство Японии смягчило нормы экспорта оборонной продукции, это позволит стране поставлять истребители, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.

Изменение экспортных норм сделало "возможным для Японии вносить равнозначный вклад" в создание нового истребителя, сказал министр обороны страны Минору Кихара.

"Мы нацелены на создание истребителя, соответствующего ситуации с безопасностью вокруг Японии", добавил министр, его слова приводит РИА Новости.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отметил, что продолжающееся укрепление военного потенциала Японии вызывает тревогу в ряде стран региона.

"Это вызывает беспокойство в соседних странах, прежде всего, конечно, в Китае, который в настоящее время в Японии рассматривается как главная военная угроза японской национальной безопасности. Поэтому очевидно, что этот шаг Японии будет иметь негативные последствия для политической атмосферы в Восточной Азии, в Северо-Восточной Азии в частности", – сказал эксперт.

Он напомнил, что после поражения Японии во Второй мировой войне в стране была принята конституция, в которой провозглашается принцип отказа от войны как способа решения международных конфликтов.

"Девятая статья конституции фактически запрещает Японии иметь армию в полном смысле этого слова, неслучайно японские вооруженные силы были названы в свое время "силами самообороны". Этот принцип пацифистской конституции постепенно размывается в Японии... Одним из недавних шагов в этом направлении явилось принятие в декабре прошлого года решения японского правительства о том, что можно экспортировать военную продукцию, которая производится в Японии по зарубежной лицензии, в ту страну, которая предоставила лицензию. Это было сделано для того, чтобы поставлять в США ракеты Patriot, которые производятся в Японии по американской лицензии. Цель этого шага была в том, чтобы дать возможность американцам поставлять свои Patriot'ы Украине, а японцам восполнить нехватку Patriot'ов в Соединенных Штатах", – добавил Кистанов.

В Японии заявляют о росте военной угрозы – и уже не только со стороны КНР, но и со стороны России, продолжил он.

"Чем Япония мотивирует необходимость обзаведения новым истребителем? Тем, что якобы растет военная угроза со стороны Китая, со стороны России. При этом и китайцы, и русские, как утверждают японцы, имеют превосходство по истребителям четвертого, пятого поколения.... Японская "Белая книга по обороне" за прошлый год утверждает, что Китай обладает одной тысячей пятьюстами истребителей четвертого и пятого поколения, Россия, по их данным, имеет девятьсот таких истребителей... А у Японии всего 324 истребителя. Поэтому они считают, что нужно укреплять свой потенциал в предвидении возможных столкновений", – сказал Валерий Кистанов.

Ранее Япония, Великобритания и Италия договорились о совместной разработке к 2035 году нового истребителя. В марте будет создано совместное предприятие по его разработке.