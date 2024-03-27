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ТАСС

Белоруссия не планирует строить космодром и ракеты в силу нецелесообразности

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк".
Источник изображения: © Минобороны России

Президент республики Александр Лукашенко отметил, что есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с российской стороной

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Белоруссия не планирует строить собственный космодром или создавать космические ракеты, так как это нецелесообразно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сказал, что полет белоруской женщины-космонавта Марины Василевской на Международную космическую станцию (МКС) сделал республику космической державой. "Мы потихоньку лапти сбрасываем и надеваем нормальную обувь. Чтобы никогда про вас не говорили после меня, что вы лаптежники. Нет, мы - космическая держава, и это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в настоящее время в стране нет планов по строительству собственного космодрома или по созданию ракет, поскольку в нынешней ситуации это нецелесообразно - есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с российской стороной. По словам президента, гораздо важнее иметь национальные космические программы и уметь создавать космические спутники.

Ранее сегодня белорусская участница космического полета приступила к проведению эксперимента "Проксибиотик" на борту МКС. В ходе миссии Василевской запланирован ряд научных и общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. Участница полета проведет спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты "Лактоферрин" и "Ураган".

12 апреля 2022 года в ходе встречи на космодроме Восточный президенты России и Белоруссии приняли ряд решений по укреплению сотрудничества стран, в т. ч. в космической сфере. В частности, были достигнуты договоренности о допуске белорусских компаний к строительным работам на Восточном, о создании российско-белорусской орбитальной группировки спутников высокодетального наблюдения, а также о полете на МКС представителя Белоруссии в составе российского экипажа. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
МКС
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