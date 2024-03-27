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Полковник объяснил использование Киевом переоборудованных ракет С-200

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Фото: David Birkas /Wikipedia
Фото: David Birkas /Wikipedia.

Полковник назвал неэффективными используемые ВСУ переоборудованные ракеты С-200

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) переоборудованных ракет С-200. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал неэффективными подобные снаряды, и подчеркнул, что С-200 сейчас не используется как средство противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили две переоборудованные украинские ракеты С-200. В ведомстве пояснили, что силы ПВО перехватили зенитные управляемые ракеты, переоборудованные для использования против наземных целей. Помимо этого, за минувшие сутки они сбили 131 беспилотник ВСУ и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.

«Ракета С-200 — это ракета, которая раньше разрабатывалась для противовоздушной обороны. Дальность составляет 160 километров, по высоте — где-то 20 километров. Достаточно мощная ракета, но сейчас она работает в аналоговом режиме, и как средство противовоздушной обороны она практически не используется ввиду его неэффективности и заметности», — рассказал Матвийчук.

ВСУ переоборудовали С-200 для стрельбы по наземным целям, и она летает достаточно далеко. Ее боевая часть мощная, ракета осколочно-фугасная, так что ракета серьезная. Наша система ПВО научилась эффективно с ней бороться, и мы их успешно сбиваем

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Днем ранее, 25 марта, над Ростовской областью перехватили две зенитные ракеты С-200. Никто не пострадал.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
С-200
Компании
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Проекты
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