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Российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые киевский режим упорно продолжает называть иранскими «Шахедами», хотя и знает об их массовом производстве у нас в стране, доставляют немало проблем ВСУ.

Боевая часть беспилотника позволяет наносить серьезные разрушения военным объектам противника, а дальность полета – доставать цели в глубоком тылу украинской армии.

Кроме того, «Герань-2» - это относительно дешевое изделие. Его цена в десятки раз ниже, чем у зенитных ракет (особенно западного производства), которыми потенциально может быть сбит дрон.

Стоит отметить, что в последнее время украинское командование регулярно заявляет о большом проценте уничтоженных «Гераней». В свою очередь, в ходе недавнего интервью, главнокомандующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер рассказал, как именно работает украинская система обнаружения вышеупомянутых беспилотников.

С его слов, по всей территории Украины, на вышках (вероятно, сотовой связи) установлены, как он выразился, телефоны с микрофонами, которые позволяют отслеживать направление и скорость движения дрона.

Напомним, что «Герани» получили прозвище «мопед» из-за характерного звука, который издает ДВС, установленный на дрон. Именно этот звук, видимо, и улавливают микрофоны, о которых говорит американский военачальник.

Затем, со слов Хекера, «специальный человек» следит за движением беспилотников и сообщает об их местоположении войскам ПВО. Последние сбивают их посредством зенитной артиллерии.

Это дешевле, чем «Пэтриотами»

- подытожил военный.