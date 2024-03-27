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Руководивший взятием Авдеевки генерал-полковник Мордвичев удостоен звания Героя РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев удостоен звания Героя России

Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом 26 марта сообщил источник «Известий».

Собеседник напомнил, что Мордвичев руководил освобождением Авдеевки.

Мордвичев родился в 1976 году в казахстанском Павлодаре. В 1997-м окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, в 2006-м — Общевойсковую академию Вооруженных сил (ВС) РФ, а в 2016-м — Военную академию Генерального штаба.

В 2008 году он принимал участие в грузинско-абхазском конфликте, где командовал 28-й мотострелковой дивизией. С 2017 по 2019 год был начальником штаба, первым заместителем командующего армией Центрального военного округа (ВО), в следующие два года занимал должность первого заместителя командующего восьмой общевойсковой армией Южного ВО. До спецоперации по защите Донбасса несколько раз отправлялся в командировки в Сирию.

В 2022 году он был назначен на должность заместителя командующего войсками Южного ВО. Под его командованием прошло освобождение Мариуполя. В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. Операцией по освобождению Авдеевки руководил также Мордвичев.

Генерал-полковник награжден орденами Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, и рядом иных медалей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в ДНР, а противник бежал, бросив при этом вооружение и военную технику. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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