Одной из наиболее масштабных назвал нынешнюю проверку боеготовности армии Белоруссии глава Минобороны страны

Задействовано около 5000 военнослужащих запаса

Минск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Проводимая в настоящий момент проверка боеготовности вооруженных сил Белоруссии - одна из самых масштабных, заявил во вторник министр обороны республики Виктор Хренин.

"Повышаются вызовы угрозы, а мы повышаем уровень проверок. Данная проверка - одна из самых масштабных", - цитирует министра пресс-служба Минобороны.

"В боевую готовность "полная" с выполнением всех комплексов мероприятий приводится 19-я механизированная бригада, 120-я зенитная ракетная бригада. В данных мероприятиях задействовано около 5000 военнослужащих запаса. Это очень большое количество", - сказал Хренин.

Глава Минобороны отметил, что Белоруссия не собирается ввязываться в гонку вооружений, у нее достаточно возможностей для обеспечения своей безопасности.

"Будем защищать теми средствами, которые у нас имеются. А есть у нас многое. И если наши соседи пытаются сделать из нас образ врага, оправдать свои действия для того, чтобы вложить большие средства, мы не собираемся ввязываться в эту гонку вооружений", - заявил Хренин.

"Самое главное - это мотивация людей, подготовка, содержание техники в исправном состоянии, умение ее ремонтировать, содержать, эксплуатировать, модернизировать. Мы это все умеем делать и этими вопросами активно занимаемся", - сказал он.