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ТАСС

Глава МИД Украины потребовал от Запада поставить стране "чертовы Patriot"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Thomas Peter/ Pool Photo via AP

Дмитрий Кулеба отметил, что если бы у ВСУ было бы достаточно систем ПВО, в частности ЗРК Patriot, Украина могла бы защитить жизни людей и спасти экономику страны от разрушения

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у западных стран увеличить поставки Киеву американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Дайте нам чертовы [ЗРК] Patriot", - приводит его слова европейское издание газеты Politico. Министр отметил, что если бы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) было бы достаточно систем ПВО, в частности ЗРК Patriot, Украина могла бы защитить жизни людей и спасти экономику страны от разрушения.

В конце февраля занимавший тогда должность представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что Украина ведет дискуссии с партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет для западных систем ПВО из-за их дефицита. В ноябре 2023 года он сообщал о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицирует комплексы ПВО советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем.

Минобороны РФ сообщило 25 марта, что всего с начала проведения СВО уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1 256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20 192 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
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