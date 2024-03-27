ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ

ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую гаубицу FH-70 ВСУ

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчетом разведывательного беспилотника "Орлан-10" "Южной" группировки войск была обнаружена позиция 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании: артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вели беспокоящий огонь по российским позициям с окраины города Северск.

"После передачи координат цели на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады командованием было принято решение нанести удар по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса "Краснополь". С первого же выстрела 155-мм натовская гаубица FH-70 была уничтожена вместе с расчетом и боекомплектом", - сказали в ведомстве.

Минобороны опубликовало кадры поражения британской гаубицы, снятые с российского разведывательного дрона. Украинская "самоходка" была тщательно замаскирована, однако обнаружила себя выстрелами.