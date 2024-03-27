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ТАСС

Лукашенко: полет Василевской на МКС сделал Белоруссию космической державой

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Слева направо: Трейси Дайсон, Олег Новицкий, Марина Василевская. После отмены старта только у последней не поднялся пульс. Некоторые подъем пульса у первых двух объясним: в истории российской космонавтики отмены старта с людьми на этапе обратного отсчета
Слева направо: Трейси Дайсон, Олег Новицкий, Марина Василевская. После отмены старта только у последней не поднялся пульс. Некоторые подъем пульса у первых двух объясним: в истории российской космонавтики отмены старта с людьми на этапе обратного отсчета еще никогда не происходило.
Источник изображения: NASA,Bill Ingalls

Президент Белоруссии отметил, что космический полет - "это не только имидж"

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Полет белоруской женщины-космонавта Марины Василевской на Международную космическую станцию (МКС) сделал республику космической державой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Самое любимое мое зрелище. Красавица ракета, - приводит его слова агентство БелТА. - Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой".

Лукашенко отметил, что космический полет - "это не только имидж. Это целая отрасль".

Ранее сегодня белорусская участница космического полета приступила к проведению эксперимента "Проксибиотик" на борту МКС. В ходе миссии Василевской запланирован ряд научных и общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. Участница полета проведет спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты "Лактоферрин" и "Ураган".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, в ходе экспериментов будет изучено культивирование и хранение образцов пробиотических штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий в условиях космического полета, а также изготовление образцов кисломолочных продуктов с комплексом пробиотических культур. Как рассказали в НАН, в результате проведенных исследований "будут получены новые данные о сохранности и свойствах штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий, а также их комбинаций в состоянии анабиоза и после культивирования, параметрах получения кисломолочных продуктов в условиях космического полета". 

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