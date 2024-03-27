Шойгу отреагировал на слухи о дополнительной мобилизации в России

Шойгу назвал слухи о новой мобилизации в РФ для санитарной зоны полной глупостью

МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал слухи о новой мобилизации для создания санитарной зоны вблизи Белгородской области полной глупостью.

"Это глупость, полная абсолютно", – приводит РИА Новости ответ министра на вопрос журналистов о необходимости мобилизации в РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если ВСУ продолжат атаковать объекты в России, то будет рассмотрен вопрос создания на Украине санитарной зоны, откуда Киев не сможет достать до российских территорий.

Радио Sputnik сообщало, как в Кремле прокомментировали необходимость создания санитарной зоны на Украине.

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