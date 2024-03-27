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РИА Новости

Шойгу отреагировал на слухи о дополнительной мобилизации в России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Шойгу назвал слухи о новой мобилизации в РФ для санитарной зоны полной глупостью

МОСКВА, 26 марта/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал слухи о новой мобилизации для создания санитарной зоны вблизи Белгородской области полной глупостью.

"Это глупость, полная абсолютно", – приводит РИА Новости ответ министра на вопрос журналистов о необходимости мобилизации в РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если ВСУ продолжат атаковать объекты в России, то будет рассмотрен вопрос создания на Украине санитарной зоны, откуда Киев не сможет достать до российских территорий.

Радио Sputnik сообщало, как в Кремле прокомментировали необходимость создания санитарной зоны на Украине.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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