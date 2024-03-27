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ЦАМТО

СВ Бангладеш получили китайские 35-мм ЗАУ CS/AA3

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ЗАУ CS/AA3 (PG99)
ЗАУ CS/AA3 (PG99) производства китайской корпорации NORINCO.
Источник изображения: Cameroon Ministry of Defence

ЦАМТО, 26 марта. Сухопутные войска Бангладеш продемонстрировали недавно принятые на вооружение 35-мм ЗАУ CS/AA3 (PG99) производства китайской корпорации NORINCO.

Как сообщает Defseca.com, ЗАУ были продемонстрированы 57-м зенитно-артиллерийским полком 10-й пехотной дивизии СВ Бангладеш во время огневых стрельб на учениях, состоявшихся на полигоне Инани в Кокс-Базаре.

Согласно пресс-релизу управления по связям с общественностью Вооруженных сил Бангладеш, система способна поражать наземные и воздушные цели на дальности 4 км и высоте до 3 км. Испытательные стрельбы подтвердили заявленные характеристики.

ЗАУ CS/AA3, известная на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как PG99, предназначена для перехвата низко и медленно летящих целей, таких как самолеты непосредственной авиационной поддержки, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Система представляет собой лицензионную версию швейцарской системы Oerlikon GDF-002.

По данным Janes Land Warfare Platforms: Artillery & Air Defence, комплекс включает в себя 35-мм двуствольную зенитную систему, установленную на двухосном буксируемом прицепе, прицеп-электрогенератор и станцию управления огнем со вспомогательной силовой установкой. Пушки используют 35х228 мм боеприпасы с питанием из 7-зарядных обойм.

Батарея CS/AA3 обычно состоит из двух зенитных установок, две батареи составляют роту, полк обычно имеет двухротный состав. Таким образом, полк насчитывает 8 орудий, что обеспечивает достаточно плотное огневое воздействие.

Полученная система играет ключевую роль в обеспечении противовоздушной обороны Бангладеш, наряду с переносными зенитными ракетными комплексами QW-18A и ЗРК малой дальности FM-90 китайского производства.

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Бангладеш
Китай
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